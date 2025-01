Ciclocross oggi in tv, World Cup Benidorm 2025: orari, programma, streaming

Torna la Coppa del Mondo di ciclocross con il decimo appuntamento su dodici stagionali. Ci si sposta dal Belgio alla Spagna: si torna a gareggiare in quel di Benidorm ad un anno di distanza per la terza volta di sempre nel massimo circuito internazionale.

Il grande protagonista lo scorso anno è stato Wout van Aert che vinse e si presenterà di nuovo al via per il bis. Ricordiamo che il belga è stato anche il vincitore dell’ultima tappa della Coppa del Mondo lo scorso 5 gennaio a Dendermonde Non ci sarà il duello con Mathieu van der Poel, ancora fermo ai box per i problemi alle costole: a provare a fermare il fenomeno della Visma i connazionali Michael Vanthourenhout e Thibau Nys.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm (Spagna) non sarà trasmessa in diretta tv, mentre in diretta streaming sarà disponibile su Rai Play Sport 2 e discovery+ per quanto riguarda le categorie élite. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale della gara élite maschile.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS BENIDORM 2025

Domenica 19 gennaio

9.30 juniores uomini

10.30 juniores donne

12.00 under 23 uomini

13.40 élite donne

15.10 élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS BENIDORM 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita su Rai Sport alle 23.45)

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 e discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport (élite uomini)