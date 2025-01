Ciclocross, altro successo di Mattia Agostinacchio in Coppa del Mondo juniores a Benidorm. Del Grosso a un passo dal titolo negli U23

Inizia la domenica di ciclocross a Benidorm. Mattinata dedicata alle categorie giovanili, e la giornata si apre subito bene per i colori italiani, con Mattia Agostinacchio che si è messo alle spalle la delusione per i Campionati Nazionali e torna a vincere in Coppa del Mondo a quasi un mese dal trionfo di Namur nella categoria juniores. Bel successo per lui con quattro secondi di vantaggio sul francese Soren Bruyere Joumard e sull’austriaco Valentin Hofer, raggiungendo così il transalpino in cima alla classifica: a Hoogerheide ci si giocherà il titolo. Buona gara anche per Filippo Grigolini, sesto, mentre Patrik Pezzo Rosola chiude quattordicesimo.

Nella gara junior femminile nuovo successo per Lisa Revol: la transalpina riesce a staccare la sua avversaria per il titolo Rafaelle Carrier e si impone con 10” di vantaggio sulla canadese che può gestire ancora 14 punti di vantaggio in classifica, con il podio completato dall’olandese Mae Cabaca. Sesto posto per Giorgia Pellizotti, che incastona un posto in top 10 nella classifica.

Nella gara maschile Under23, prosegue invece l’egemonia di Tibor Del Grosso: questa volta è una vittoria di fino per l’alfiere dell’Alpecin-Deceuninck, che anticipa di tre secondi il compagno di squadra e avversario per il titolo Jente Michels. Per la regola degli scarti il belga deve mettere da parte quindici punti, quindi deve per forza vincere e sperare che Del Grosso ad Hoogerheide faccia peggio del sedicesimo posto. Buona quinta piazza per Stefano Viezzi.