Mathieu van der Poel domina a Hooghereide, Vanthourenhout vince la Coppa del Mondo

Mathieu van der Poel è tornato per davvero. Dopo quasi un mese di pausa, l’olandese piazza due vittorie di fila in Coppa del Mondo: prima il successo di ieri a Maasmechelen nel quale ha battuto nettamente Wout van Aert, poi il bis oggi a Hooghereide per trionfare in maniera ancora più roboante (van Aert invece era assente).

La condizione sembra quella delle migliori occasioni per il neerlandese della Alpecin-Deceuninck per arrivare al top al Mondiale: in quest’ultima tappa di Coppa del Mondo ha inflitto distacchi davvero incredibili ai suoi avversari. Van der Poel ha completato i sette giri del circuito in 57 minuti e il secondo classificato, Michael Vanthorenhout, è arrivato a 1’42” di ritardo. Il belga si può comunque consolare con la vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo.

La fuga di Van der Poel oggi è partita prestissimo, già dal primo giro ha fatto selezione su tutti per mettere in chiaro le cose ed evitare brutte sorprese: le successive tornate sono state un incrementare continuo di gap nei confronti di tutti, mandando un segnale forte di essere tornato al top e di voler vincere il Mondiale di Liévin della prossima settimana.

In terza posizione al traguardo giunge Lars van der Haar a un distacco di 1’57”, tutti gli altri invece sono sopra i due minuti: quarto Toon Aerts e quinto Joran Wyesure. Il primo italiano è Gioele Bertolini che ha chiuso 28º a 6’40” di distacco.