Calendario sci alpino Kronplatz, Garmisch e Kitzbuehel 2025: programma 21-26 gennaio, orari, tv

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 prosegue in un mese di gennaio serratissimo dal punto di vista delle gare. Mentre ci stiamo avvicinando ad ampie falcate ai Campionati Mondiali di Saalbach, gli appuntamenti continuano ad arrivare a grappoli.

Il comparto femminile sarà il primo a tornare in azione e lo farà nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, con l’attesissimo gigante di Kronplatz sulla bellissima pista “Erta”. Dopodiché trasferimento in Germania, dato che nel weekend si gareggerà sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen per due prove veloci (una discesa e un superG).

Tra gli uomini sarà tempo di un altra grande classica come quella di Kitzbuehel sulla mitologica Streif. Dopo i canonici tre giorni dedicati alle prove della discesa, il programma prevedrà un superG nella giornata di venerdì 24 gennaio, quindi discesa sabato 25 gennaio e, infine, il classifico slalom di domenica 26 gennaio.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Kronplatz, Garmisch e Kitzbuehel saranno visibili su Eurosport e Raisport. Il gigante di Kronplatz sarà visibile su Eurosport 2 e su Rai 2, su Rai 2 ed Eurosport 2 anche il superG e la discesa di Kitzbuhel, così come le gare di Garmisch. Lo slalom maschile di Kitzbuhel sarà trasmesso in diretta su Raisport ed Eurosport 2. Non ci sarà copertura, invece, per le prove delle due discese. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 21 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante femminile Kronplatz – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Kitzbuehel

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Kronplatz – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Mercoledì 22 gennaio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Kitzbuehel

Giovedì 23 gennaio

Ore 10.15 prima prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel

Venerdì 24 gennaio

Ore 10.15 seconda prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Ore 11.30 superG maschile Kitzbuehel – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Sabato 25 gennaio

Ore 10.15 discesa femminile Garmisch-Partenkirchen – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Domenica 26 gennaio

Ore 10.15 prima manche slalom maschile Kitzbuehel – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

Ore 11.00 superG femminile Garmisch-Partenkirchen – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 2

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel – diretta tv Raisport ed Eurosport 2

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, Raisport e Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky GO

Diretta live testuale: OA Sport