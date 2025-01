Brignone e Goggia tornano in gara già tra due giorni! Gli ultimi appuntamenti prima dei Mondiali

Federica Brignone e Sofia Goggia sono state le grandi protagoniste nel fine settimana di Cortina d’Ampezzo, dove è andata in scena una classica tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha vinto il superG e ha conquistato un pregevole terzo posto in discesa libera, sfatando il tabù della località dolomitica: sulla mitica pista dell’Olympia delle Tofana non aveva mai raccolto grandi risultati, ma in questo weekend è stata impeccabile e ha conquistato il 31mo successo in carriera nel massimo circuito.

La fenomenale bergamasca si è invece imposta in discesa libera, mettendo la firma sulla terza affermazione stagionale e ottenendo il 26mo sigillo in carriera, ma nel superG ha faticato a esprimersi al suo massimo livello e ha portato a casa “soltanto” il settimo posto. Federica Brignone si è presa di forza il primo posto in classifica generale e ora vanta 106 lunghezze sulla svizzera Camille Rast, 132 sulla svedese Sara Hector, 135 sulla svizzera Lara Gut-Behrami, 183 sulla croata Zrinka Ljutic, 218 su Sofia Goggia.

Le azzurre torneranno in gara già martedì 21 gennaio, quando andrà in scena il gigante di Kronplatz. Nuova gara sulle nevi italiane e sarà un vero e proprio crocevia per le nostre portacolori: Brignone è reduce dall’uscita di Kranjska Gora, dove invece Goggia conquistò un mirabile quinto posto al ritorno tra le porte larghe. Si preannuncia una grande sfida con Lara Gut-Behrami, ma soprattutto ci si attende uno scontro diretto campale con Rast, Hector e Ljutic, ovvero le specialiste di slalom e gigante che non si cimentano in velocità.

Le punte di diamante del movimento tricolore avranno un solo giorno per ritrovare il feeling con questa specialità dopo due settimane tra superG e discesa, mentre le loro rivali (Gut-Behrami esclusa) hanno avuto a disposizione tutto il tempo per allenarsi in questo esercizio. Una volta chiusa la parentesi degli appuntamenti nel Bel Paese sarà la volta della trasferta in Germania: il 25-26 gennaio sono in programma una discesa libera e un superG a Garmisch.

Brignone e Goggia andranno a caccia di altri punti pesanti in terra teutonica, fondamentali nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo. Non le vedremo invece nello slalom di Courchevel (Francia, 30 gennaio), ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo prima della pausa per lasciare spazio ai Mondiali di Saalbach (Austria, 4-16 febbraio). Dopo l’appuntamento in terra transalpina la classifica avrà una fisionomia più chiara e si potrà fare un punto della situazione più accurato in vista del finale di stagione.

CALENDARIO PROSSIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

21 gennaio Gigante a Kronplatz (Italia), con Brignone e Goggia

25 gennaio Discesa libera a Garmisch (Germania), con Brignone e Goggia

26 gennaio SuperG a Garmisch (Germania), con Brignone e Goggia

30 gennaio Slalom a Courchevel (Francia), senza Brignone e Goggia