Federica Brignone: “Le vittorie di Tomba? Troppe…”. E apre ad un futuro post Milano Cortina?

Un altro capolavoro straordinario di una stagione finora magnifica per Federica Brignone: la valdostana vince per dispersione il superG di Cortina d’Ampezzo sull’Olympia delle Tofane dopo il terzo posto di ieri in discesa. Si tratta della prima vittoria per l’atleta azzurra su questa pista: punti fondamentali per rafforzare la sua leadership in classifica generale e mettere credenziali sempre più serie sul tavolo in ottica Sfera di Cristallo.

Ecco le impressioni dopo la 31a vittoria in Coppa del Mondo: “Oggi la neve era più caldina, mi trovo bene sulla neve che è primaverile perché scivola di più e non è aggressiva, ma più compatta. Devi essere un po’ più pulito, devi far lavorare lo sci e mi piacciono molto queste condizioni”.

L’azzurra ha spiegato la particolarità di questa gara: “Il superG era tattico, come avevamo previsto c’era spazio per lasciare andare le punte, ma se prendevi qualche traiettoria male andavi lungo. Era un superG molto veloce nel quale bisognava essere intelligenti, poca curva. Oggi avevo delle cose in testa e tutte mi sono riuscite”.

Una stagione che sta procedendo a gonfie vele: “Oggi ero libera di testa, volevo solo fare la mia manche migliore possibile e so che da qui a fine stagione potrà anche non riuscirmi sempre. In allenamento sto sciando molto bene, riesco a concentrarmi moltissimo e quindi è più facile riprodurre qualcosa che hai fatto tante volte”.

“Le vittorie di Tomba? Lui ne ha fatte un po’ troppe (ride, ndr), poi in gigante e slalom…Farle in due manche è persino più difficile. Devo essere orgogliosa di questa vittorie: questa pista non mi è mai riuscita e sono contenta che finalmente tutto mi sia venuto bene. E’ un weekend importantissimo per la mia carriera“.

L’azzurra, ai microfoni di RaiSport, ha anche risposto alla domanda sulla possibilità di battere il record di podi di Alberto Tomba: “Per quello dipenderà da quante stagioni ancora disputerò“. L’utilizzo del plurale lascia intendere che, ad oggi, non va escluso che la carriera dell’azzurra si concluda con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026?