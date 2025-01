Biathlon, Soerum domina l’individuale di Ruhpolding. Azzurri imprecisi al poligono

Nella giornata in cui praticamente tutti i big concedono qualcosa al poligono lasciando la porta aperta a tanti outsider, Vebjoern Soerum sfrutta al meglio la sua occasione e vince per dispersione l’individuale maschile 20 km di Ruhpolding (in Germania), gara d’apertura della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon.

Quando sono andate in archivio undici competizioni individuali, Soerum diventa così il sesto uomo norvegese diverso ad aver ottenuto almeno un successo in questa stagione nel circuito maggiore. Un dato clamoroso, che certifica la qualità e la profondità di una vera e propria corazzata capace di sfornare anno dopo anno nuovi atleti di prima fascia a livello globale.

Tornando alla prova di oggi Soerum (alla prima vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo) ha fatto la differenza con la precisione al poligono (20/20) e con un passo molto competitivo nella parte sciata, imponendosi sulle nevi bavaresi con un vantaggio di 52″1 sul francese Emilien Claude (zero errori al tiro) e 56″8 sul lettone Andrejs Rastorgujevs (1 bersaglio mancato in piedi). Ai piedi del podio troviamo lo svizzero Niklas Hartweg (1 errore), 4° a 1’20″5, subito davanti al ceco Vitezslav Hornig (20/20 al poligono), 5° a 1’31″3, e allo svedese Sebastian Samuelsson, 6° a 1’42″0 dalla vetta nonostante due minuti di penalità per il suo 18/20 complessivo al tiro.

Giornata da incubo per il pettorale giallo Johannes Boe, addirittura 85° al traguardo dopo aver commesso cinque errori nelle prime tre serie, ma il suo primo inseguitore in classifica generale e connazionale norvegese Sturla Holm Laegreid non ne approfitta fino in fondo dovendosi accontentare del 16° posto (con 2 bersagli mancati) e restando a -48 dalla vetta della Coppa del Mondo.

Bilancio negativo sul fronte italiano, con Tommaso Giacomel 21° a 2’40″7 nonostante tre errori totali al poligono grazie al settimo miglior tempo assoluto sugli sci e Lukas Hofer unico altro azzurro in zona punti 34° a 3’46″1 con due bersagli mancati nell’ultima serie in piedi. 46° Didier Bionaz (4 errori) a 4’35″1, 50° Daniele Cappellari (2 errori) a 4’55″3, 52° Elia Zeni (2 errori) a 4’57″8 e 56° Patrick Braunhofer (2 errori) a 5’20″7.