Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2025. Da Santer a Vittozzi passando per Wierer, 5 vittorie italiane in Baviera!

La Coppa del Mondo di biathlon entra ufficialmente nell’affascinante periodo delle “Classiche monumento” dell’arco alpino, situate fra la Baviera e il Tirolo, cominciando da Ruhpolding. Si rimane in Germania, ma il contesto è totalmente diverso da quello di Oberhof.

Fra Baviera e Turingia c’è infatti un abisso culturale, non solo perché per quarant’anni l’una è stata parte della DDR e l’altra della Germania Federale. Si tratta proprio di approccio alla vita dei bavaresi, decisamente più espansivi e gioviali di quanto non lo siano i tedeschi provenienti dal centro del Paese. Non è un caso che Ruapading, come è denominata nel dialetto locale, sia molto più festaiola di Oberhof.

Si parla di “Classica monumento” perchè Ruhpolding ha mancato l’appuntamento con il massimo circuito femminile solo per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento degli impianti, oppure pandemia). Qui si sono disputate 78 gare individuali di primo livello (15 quindici km, 33 sprint, 18 inseguimenti, 12 mass start), 35 a squadre (di cui 32 staffette) e 2 edizioni rosa dei Mondiali (1996, 2012).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 5 – SETTORE FEMMINILE

Località: Ruhpolding (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1988

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2024

Grandi eventi organizzati: Mondiali 1996 e 2012

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Individuale

Sabato: Staffetta

Domenica: Mass Start

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 5 vittorie

(2 SP, 3 PU) da gennaio 2002 a gennaio 2006

BERGER Tora [NOR] – 5 vittorie

(1 IN, 1 SP, 1 PU, 2 MS) da gennaio 2011 a gennaio 2013

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2020 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2022 (SP) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2023 (MS) – SIMON Julia [FRA]

2024 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2024 (PU) – VITTOZZI Lisa [ITA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]

5 (2-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

4 (0-1-3) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (1-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2 (1-1-0) – PREUSS Franziska [GER]

2 (1-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]

2 (1-0-1) – SIMON Julia [FRA]

2 (0-1-1) – FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

1 (0-1-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (0-1-0) – BRORSSON Mona [SWE]

1 (0-0-1) – ARNEKLEIV Juni [NOR]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

51 (14-25-12) – GERMANIA

32 (17-8-7) – NORVEGIA

24 (7-5-12) – RUSSIA

24 (5-10-9) – FRANCIA

23 (8-6-9) – SVEZIA

13 (5-3-5) – ITALIA

13 (4-5-4) – REP.CECA [All-Inclusive]

12 (4-2-6) – FINLANDIA

12 (4-6-1) – BIELORUSSIA

10 (4-3-3) – URSS + CSI

8 (2-2-4) – UCRAINA

7 (3-0-4) – BULGARIA

3 (1-1-1) – SLOVACCHIA

2 (1-0-1) – CANADA

1 (0-1-0) – CINA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

15 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)

14 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (IN)

11 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (IN)

12 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)

14 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU)

2° posto

15 gennaio 1994 – SANTER Nathalie (SP)

17 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)

15 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (MS)

3° posto

26 gennaio 1995 – SANTER Nathalie (IN)

9 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (PU)

15 gennaio 2020 – WIERER Dorothea (SP)

12 gennaio 2022 – WIERER Dorothea (SP)

12 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 26

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 13

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 15

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 8

COMOLA Samuela

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 27° posto (IN gennaio 2023)

CARRARA Michela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 31° posto (SP gennaio)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2019 – FRANCIA, Norvegia, Germania

2020 – NORVEGIA, Francia, Svizzera

2022 – FRANCIA, Svezia, Russia

2023 – NORVEGIA, Germania, Italia

2024 – FRANCIA, Svezia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

13 gennaio 2018 – (Vittozzi, Wierer, Gontier, Sanfilippo)

3° posto

17 gennaio 2016 – (Vittozzi, Oberhofer, Runggaldier, Wierer)

14 gennaio 2023 – (Comola, Vittozzi, Passler, Wierer)