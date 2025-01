Biathlon. Per Franziska Preuss è imperativo cancellare il passaggio a vuoto di Oberhof, pena vedere riaperta la Coppa del Mondo

Nemo propheta in patria, riportano in maniera concorde tutti i quattro evangelisti citando Gesù Cristo. Si rinfranchi, quindi, Franziska Preuss, reduce dal primo passaggio a vuoto dell’inverno. La tedesca, sempre classificatasi fra le prime cinque nel mese di dicembre, ha incassato una scialba tappa di Oberhof, nella quale ha marcato solamente 34 punti.

Così, la solida transalpina Lou Jeanmonnot, ha recuperato in un battibaleno quasi la metà del distacco accumulato prima di Natale, riportandosi a -116. Viceversa, Elvira Öberg non ha approfittato appieno della situazione, restando a -159 da un’avversaria che ha fatto cilecca.

Si fa però in fretta a dire “Germania”. Per Preuss, bavarese e non prussiana (indipendentemente dalle assonanze nel nostro idioma), la tappa di casa sarà a tutti gli effetti quella di Ruhpolding, località situata in un Land totalmente diverso dalla Turingia per storia, lingua (provate a usare il dialetto della Baviera al di fuori della stessa) e soprattutto cultura. Può, dunque, essere un’occasione di riscatto su quelle che saranno davvero le “sue” nevi, nella seconda delle due tappe teutoniche.

Dopodiché ci si trasferirà ad Anterselva, per il classico finale del trittico “O-R-A”. Storicamente Ruhpolding è una località amica dell’Italia femminile, ormai certa di dover fare a meno della propria punta di diamante Lisa Vittozzi per tutta la stagione. Parliamo di uno dei contesti in cui Dorothea Wierer si trova meglio e dove, in passato, sono arrivati inattesi exploit anche da parte di seconde linee. Chissà che la dinamica non possa ripetersi in questo 2025, in cui le azzurre sono ancora alla ricerca del primo podio.