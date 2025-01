Basket femminile, Schio batte in casa le turche del CBK Mersin in Eurolega. 25 punti di Laktsa e doppia doppia di Juhasz

La Beretta Famila Schio non trema in casa e trova un successo importante contro le turche del CIMSA CBK Mersin nell’Eurolega femminile di basket! Le vicentine vincono col punteggio di 83-71 per la seconda fase della massima competizione continentale per club (girone E), con un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale che vale anche la prima sconfitta stagionale per le turche in Europa.

25 punti di una scatenata Kitija Laksa e doppia doppia di Dorka Kata Juhasz con 11 punti e 17 rimbalzi, con 11 punti equamente divisi tra Costanza Verona e Ivana Dojkic per le ragazze vicentine. Per le ospiti invece 18 punti di Iliana Rupert e 12 punti di Bridget Carleton, con 11 punti e 8 assist di Marine Fauthoux che non sono bastati a ribaltare l’inerzia di una partita dove le turche hanno sofferto soprattutto a rimbalzo (42-27).

Uscita dai blocchi perfetta per Schio con un break di 7-0, con Bilgic che prova a scuotere le ospiti da tre (9-6). L’ex Virtus Bologna Iliana Rupert e Carleton tengono in scia il CBK (13-10), ma Laktsa sale in cattedra con sei punti in un amen per il +9 Famila (19-10). 2/2 in lunetta di Rupert per il -5 (21-16), con Olbis Andrè che appoggia per il 23-16 con cui si chiude il primo quarto.

La seconda frazione si apre ancora nel segno di Schio, che piazza un altro parziale di 6-0 firmato André-Dojkic-Verona per il +13 (29-16). Iliana Rupert brucia la retina dall’arco (29-19), con Costanza Verona che piazza due canestri in fila e tiene le vicentine a +15 (36-21). Ancora Rupert per il -8 Mersin (38-30), ma Dojkic e Laksa sparano due bombe per ristabilire il +11 in favore della squadra veneta (44-33). Una virata di Rupert ed un piazzato di Juhasz fissano il punteggio sul 48-37 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il CBK trova le misure ed accorcia fino al -3 sfruttando un momento di difficoltà delle padrone di casa (50-47), con Giorgia Sottana e Jasmine Keys che fanno respirare il Famila (54-47). Ivana Dojkic fa 2/2 in lunetta, con Olbis Andrè che appoggia per il nuovo +9 (58-49) a meno di quattro minuti dalla terza sirena. Iliana Rupert è perfetta dalla lunga distanza (62-54), ma Giorgia Sottana attacca benissimo il ferro e tiene Schio in doppia cifra di vantaggio all’ultima pausa breve del match (64-54).

La frazione conclusiva si apre con un botta e risposta a suon di triple tra Fauthoux e Laksa (69-57), con Bridget Carleton che non molla per le turche (71-62). Laksa da tre e Juhasz da due fanno esplodere il PalaRomare (76-62), con coach Lapena costretto a chiamare time-out. Giorgia Sottana pesca Laksa nel pitturato (78-62), con Schio che si presenta ai 5’ decisivi con un margine di sicurezza sulle avversarie. Yalcin e Atas cercano di limitare i danni (80-69), ma Janelle Salaum segna dall’arco per il +14 (83-69) che avvicina la Beretta Famila alla vittoria. Una penetrazione di Fauthoux fissa il punteggio finale sul 83-71 con cui Schio conferma l’imbattibilità casalinga e piega il CBK Mersin in Eurolega!