Australian Open, si va verso Swiatek-Sabalenka in finale? Bolelli e Vavassori illuminano la notte

Si entra nella fase conclusiva di questi Australian Open 2025: domani sarà la giornata soprattutto dedicata alle semifinali femminili con le sfide tra Aryna Sabalenka e Paula Badosa e quella tra Iga Swiatek e Madison Keys che ci daranno i nomi delle due finaliste. Sarà però anche il giorno delle semifinali di doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati.

Il piatto forte sarà chiaramente la sessione serale che comincerà con il match delle 9.30 ora italiana tra Sabalenka e Badosa. Due grandi amiche fuori dal campo che si affrontano in un incontro che potrebbe dare grande tensione soprattutto alla spagnola che è alla prima semifinale Slam della sua carriera. La bielorussa finora nel torneo non ha particolarmente impressionato: ha ceduto un set a Pavlyuchenkova e nei turni precedenti ha avuto delle difficoltà contro Tauson e Bouzas Maneiro. I precedenti recitano 5-2 in favore della numero 1 del mondo che cercherà di fare il tris in questo Slam.

Dall’altra parte c’è invece il confronto tra Keys e Swiatek. La polacca finora ha davvero impressionato in questo torneo e sembra avere meno difficoltà del passato sul cemento: un totale di appena 14 giochi concessi alle sue avversarie in 5 partite e una dimostrazione di superiorità a tratti imbarazzante. Per lei sarà la seconda semifinale a Melbourne dopo quella del 2022 persa con Collins. Keys sembra invece aver svoltato: il cambio di racchetta le ha dato maggiore controllo della sua devastante potenza e finora nel torneo ha convinto: una sola semifinale giocata a Melbourne nel 2015 quando era appena ventenne e persa con onore contro Serena Williams.

I riflettori per gli appassionati italiani saranno per la semifinale di doppio maschile che affronteranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro lo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek. Una bella occasione per i due azzurri per tornare a un anno di distanza in finale a Melbourne: Arevalo/Pavic sono stati estromessi ai quarti di finale e la sfida in semifinale vedrà la coppia italiana indubbiamente favorita.