Australian Open Opening Week, Jannik Sinner: “Consapevole del lavoro svolto, sono fiducioso”

Il modo migliore per iniziare il percorso di avvicinamento agli Australian Open 2025 di tennis: l’Opening Week, scattata all’alba italiana, ha visto, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il successo di Jannik Sinner, contro il padrone di casa oceanico Alexei Popyrin, nel primo di una serie di match d’esibizione.

L’azzurro si è imposto in due set, con lo score di 6-4 7-6 (2), mettendo a segno nel primo set il break decisivo nel nono game, e recuperando dal 2-5 non pesante nella seconda frazione, prima di dominare il tiebreak per 7-2, evitando così la coda del match tiebreak a 10 punti.

Al termine del match l’azzurro ha rilasciato una battuta ai microfoni degli organizzatori, parlando della marcia d’avvicinamento agli Australian Open: “Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma sono consapevole del lavoro di queste settimane e di tutti gli sforzi fatti, e quindi sono fiducioso“.