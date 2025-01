Sinner batte Popyrin in una esibizione utile e combattuta

Comincia con una vittoria il 2025 di Jannik Sinner. Il primo successo dell’anno per il numero uno del mondo è arrivato nell’esibizione dell’Australian Open Opening Week 2025 contro l’australiano Alexei Popyrin. L’altoatesino si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 7-6 al termine di una partita combattuta e che sicuramente è stato un ottimo test per l’azzurro in vista del primo Slam dell’anno, dove Sinner difende il titolo della passata stagione.

Il prossimo impegno di Sinner sarà venerdì mattina (ore 9.00) contro il greco Stefanos Tsitsipas. Questa sarà anche l’ultima partita per Jannik prima dell’Australian Open. Oggi sicuramente ha funzionato il servizio, con Sinner che ha messo a segno 12 ace e soprattutto è arrivata l’ennesima conferma della solidità mentale, anche in un’esibizione, del numero uno del mondo, che non ha mollato nel secondo set, rimontando l’avversario.

Buon avvio di partita per Sinner, che si procura tre palle break nel terzo game: Popyrin ne annulla una con un ace, mentre nelle altre due occasioni è il dritto a tradire l’azzurro. Il numero uno del mondo tiene bene i suoi turni di servizio e nel settimo game ha ancora due palle break, ma anche stavolta l’australiano riesce a salvarsi. Nel nono game il copione si ripete, con altri due break point per Sinner e questa volta Popyrin commette doppio fallo, con Sinner che si prende la prima frazione per 6-4.

L’equilibrio del secondo set si spezza nel sesto game, quando Sinner commette doppio fallo e concede due palle break all’avversario. Sulla prima arriva l’errore di dritto dell’altoatesino e Popyrin scappa sul 4-2. L’australiano si trova a servire per il set nel nono game, ma commette alcuni disastri (doppio fallo e schiaffo al volo fuori) e regala il controbreak all’azzurro. Sinner si procura un’altra palla break nel decimo game, ma il suo rovescio si ferma sul nastro. Si va poi al tie-break, che viene dominato per 7-2 dal numero uno del mondo, che festeggia la prima vittoria dell’anno.