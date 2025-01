Australian Open 2025, Sara Errani supera il 1° turno delle qualificazioni. Eliminata Nuria Brancaccio

A Melbourne, nel primo turno delle qualificazioni di singolare femminile degli Australian Open 2025 di tennis, bilancio in chiaroscuro per l’Italia, con la vittoria di Sara Errani, che resta l’unica azzurra in corsa per il main draw, e la sconfitta di Nuria Brancaccio.

Lo scontro generazionale premia Sara Errani, classe 1987, numero 4 del seeding cadetto, che piega la russa Alina Korneeva, classe 2007, in rimonta per 2-6 6-3 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco ed al secondo turno sfiderà un’altra 17enne, la ceca Brenda Fruhvirtova. Nel primo set dal 2-2 l’azzurra cede la battuta a zero nel sesto game ed a trenta nell’ottavo, per il 6-2 in favore di Korneeva dopo 29′.

Nella seconda frazione Errani scappa sul 3-0 pesante, restituisce subito uno dei due break di margine, ma nel nono game chiude con un nuovo strappo che le vale il 6-3 in 44′. Nella partita decisiva c’è uno scambio di break in avvio e tra quinto e sesto game, ma dal 2-3 Errani sale in cattedra, infila quattro game e chiude i conti sul 6-3 dopo 39 minuti.

Nuria Brancaccio cede invece il passo alla teutonica Tamara Korpatsch, con la tedesca che riesce ad imporsi con lo score di 6-2 3-6 6-4 in 2 ore e 24 minuti. Nella prima frazione la teutonica tiene il servizio in avvio, poi ci sono cinque game consecutivi vinti in risposta. La tedesca vince 10 degli ultimi 11 punti giocati e chiude sul 6-2 in 39 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra ottiene il break in avvio e scappa sul 2-0, ma poi si fa raggiungere sul 2-2. Dal 2-3, però, l’azzurra vince quattro game di fila e chiude i conti sul 6-3 in 52′. Nel set decisivo dall’1-1 si registrano cinque giochi consecutivi vinti dalla giocatrice alla risposta, con la tedesca che va sul 4-3 e conferma l’ultimo strappo, portandosi sul 5-3, prima della chiusura, che arriva sul 6-4 dopo 53 minuti.