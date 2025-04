Ambesi: “Su Netflix operazione di marketing che rafforzerà Alcaraz. Bene che si parli delle sue debolezze”

Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla serie di Netflix dedicata a Carlos Alcaraz durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ho letto dichiarazioni tranchant, nel senso che chi l’ha visto è arrivato a sentenziare che c’è mancanza di mentalità e non ci sia l’ossessione per la vittoria che ha caratterizzato i tre noti (Federer, Nadal, Djokovic, n.d.r.): è una chiara operazione commerciale che fa crescere la fan base. C’è un’operazione di marketing e alla fine Alcaraz ne uscirà più forte da questa serie“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Parliamo di uno che ha vinto quattro Slam e cinque Masters 1000 al momento delle riprese, nel racconto va sempre specificato: stiamo parlando di uno che ha ottenuto questi risultati che valgono la carriera del 99,9% dei tennisti. Lo sport sarà sempre fatto di paragoni con chi prima di te ha ottenuto certi risultati, vale per Alcaraz con Nadal come valse per Giorgio Rocca con Alberto Tomba. Ritengo queste produzioni azzeccate perché sono funzionali per avvicinare nuova gente allo sport, poi chi si avvicina deve allargare le sue letture in modo da capirne di più“.

L’esperto di tennis ha poi concluso sul tema: “Al di là delle critiche rivolte all’atleta e alla sua mentalità, penso che produzioni come queste serve a capire dei retroscena. Si evincono alcuni problemi del giocatore di cui parliamo da un anno e mezzo, spesso ci interroghiamo sulla discontinuità al massimo livello, i passaggi a vuoto sono difficili da capire e questa produzione aiuta a capire queste debolezze. Alcaraz ha vinto fino a questo momento 4 Slam e 6 Masters 1000. Secondo alcuni potevano essere 8 e 12. Non per tutti eh, ci tengo a precisarlo”.

Ambesi ha poi parlato del nuovo calendario dello spagnolo: “Cosa comporta questo ritiro? Si libera una parte di tabellone, e questo ci interessa nel giusto. Potrebbe decidere di andare a Roma competitivo. A seconda del problema fisico. Non abbiamo una diagnosi, sarebbero tre settimane di stop”.

Successivamente, il giornalista ha posto l’accento sulla bella prestazione di Flavio Cobolli, capace di compiere l’impresa battendo in rimonta l’ungherese Marozsan ai sessantaquattresimi di finale del Masters di Madrid: “Si è ritrovato in tutti e due set sotto di un break, ma ha annullato i suoi set point si è ritrovato in situazioni di difficoltà. L’altro però lo ha aiutato. E’ salito di colpi strada facendo. Si tratta di una vittoria pesante perché ha battuto un giocatore in condizione che ha dei colpi malgrado una impostazione un po’ monocorde. Cobolli lo ha sovrastato sui punti importanti. Lì ha fatto la differenza. Nel primo set la prima era sotto il 50%, il salto di qualità dipende molto da quante prime riesce ad aggiungere, così come ha detto lui a noi in trasmissione; ieri ne ha messe un paio importanti. Con Rune sarà una partita diversa”.

In ultimo l’analista ha affrontato il tema legato a Fabio Fognini – sollevando una questione interessante circa le distribuzioni delle partite dopo le qualificazioni – oltre che a Federico Cinà: “Fognini ha giocato la partita che ci aspettavamo, non ha recuperato dalla qualificazione, ha finito di giocare alle 21.00 ed oggettivamente non aveva la mobilità per affrontare qualsiasi avversario. La sua partita si spiega così. Si potrebbe fare in tal senso un pensiero sulla distribuzione dei match. Sai che hai determinati slot, sai come si sono collocate le partite delle qualificazioni, chi finisce la qualificazione in serata gioca dopo due giorni, se giochi mattina o pomeriggio il giorno dopo. Si potrebbe discutere. Cinà ha invece affrontato un avversario che sulla terra fa fatica, ma il fatto di aver vinto è stato rilevante: ha fatto vedere anche del buon tennis. Lui ha una maturità superiore all’età che ha, si vede che è educato e che sa stare in campo in un certo modo”.