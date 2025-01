Mattia Bellucci prevale contro Pavle Marinkov e approda al 2° turno delle qualificazioni degli Australian Open

Missione compiuta per Mattia Bellucci nel primo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2025. Il lombardo (n.101 ATP) avrebbe preferito evitare di essere parte del tabellone cadetto e iniziare nel main draw il primo Slam dell’anno, ma non è stato possibile per la sua classifica. Bellucci ha saputo, comunque, imporsi con relativa facilità contro la wild card australiana, Pavle Marinkov (n.886 del mondo, wild-card) sullo score di 6-3 6-3 in 1 ora e 28 minuti di partita. La testa di serie n.2 affronterà il vincente tra il francese Atmane e l’australiano Dellavedova.

Nel primo set il tennista tricolore inizia subito bene, strappando il servizio al suo avversario in apertura e volando sul 2-0. La gestione dei turni in battuta di Bellucci non ha incertezze, disegnando molto bene il campo con le sue traiettorie mancine. Di contro, Marinkov è costretto sempre ai vantaggi e nel nono game deve cedere per la seconda volta il turno in battuta all’italiano, capitolando sul 6-3.

Nel secondo set l’intensità del nostro portacolori un po’ cala e infatti l’aussie costruisce la sua prima opportunità “break” nel quinto game, ma il giocatore italiano la cancella. Scampato il pericolo, Bellucci è lui ad avere sulla racchetta l’opportunità di andare avanti e lo fa puntualmente nel gioco successivo. Strappo decisivo ai fini del confronto, vinto 6-3 dal lombardo.

Leggendo le statistiche, l’azzurro ha concluso con 10 ace, con l’88% di punti vinti con la prima di servizio e il 67% con la seconda. Bisognerà crescere come numero di prime in campo, visto il 48%. Il rapporto vincenti/errori non forzati è stato pari a 24/26 per Mattia. Bellucci, quindi, raggiunge Francesco Passaro e Matteo Gigante al secondo turno delle qualificazioni.