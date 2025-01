Australian Open 2025: programma semifinali (24 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Venerdì 24 gennaio saranno in programma le semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2025. La Rod Laver Arena di Melbourne sarà il teatro per decidere coloro che si giocheranno il primo Slam dell’anno. Per le semifinali si sono qualificati nella parte bassa Novak Djokovic e Alexander Zverev e nella parte alta Jannik Sinner e Ben Shelton.

Sarà la sfida tra Djokovic e Zverev ad aprire il programma sul Campo Centrale. Djokovic è reduce dalla super prestazione contro Carlos Alcaraz e ha avuto ben tre giorni per recuperare al meglio per questo semifinale: saranno smaltiti i problemini accusati nel match contro lo spagnolo alla coscia? Il tedesco invece non è stato perfetto nel match contro Tommy Paul, annullando set point nel primo e nel secondo set e vincendo infine in quattro set.

Per quanto riguarda l’altra semifinale, Sinner impressionato ai quarti surclassando Alex de Minaur, lasciandogli appena sei game. Una vittoria netta e prossima sfida contro Shelton, che si è imposto soffrendo contro un grande Lorenzo Sonego in quattro set. Lo statunitense punterà tanto sui colpi di inizio gioco, specie sul servizio: lo statunitense è riuscito a vincere nel 2023 a Shanghai, poi ha perso le successive quattro sfide.

La semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2025 andranno in scena venerdì 24 gennaio. A dare il via alle danze sarà il confronto tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, mentre nella sessione serale australiana ci sarà il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport 1; in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e su DAZN.

SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 24 gennaio (orari italiani)

Rod Laver Arena

Ore 4.30 Novak Djokovic (SRB) [7] vs Alexander Zverev (GER) [2]

Ore 9:30 Jannik Sinner (ITA) [1] vs Ben Shelton (USA) [21]

PROGRAMMA SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV IN E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport