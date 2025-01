Jannik Sinner inizia a fare sul serio e strapazza il malcapitato De Minaur: è in semifinale agli Australian Open

In neanche due ore di gioco Jannik Sinner stacca il biglietto per le semifinali degli Australian Open. Il numero uno del mondo travolge Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-1, in quella che è stata la decima vittoria consecutiva per l’altoatesino contro l’australiano. Una partita mai in discussione, con Sinner che ha preso quasi subito il comando degli scambi e non lo ha più mollato. Troppa la differenza di velocità e peso nei colpi, con De Minaur che non ha mai messo in difficoltà l’italiano.

Sicuramente l’australiano rappresenta l’avversario perfetto per Sinner come dimostrato finora in carriera, mentre sarà certamente diversa la partita con Ben Shelton in semifinale. L’americano ha messo fine al sogno di Lorenzo Sonego, battendo il piemontese in quattro set e ha raggiunto la sua seconda semifinale Slam della carriera. Sarà importante per Jannik gestire il servizio di Shelton, in un match che comunque vede ampiamente favorito il numero uno del mondo e campione in carica a Melbourne.

I numeri della partita raccontano ovviamente del dominio di Sinner, che ha ottenuto l’84% dei punti vinti con la prima di servizio e l’81% con la seconda. Jannik ha vinto 86 punti totali contro i 51 dell’australiano, con Sinner che ha chiuso con 27 vincenti rispetto ai 10 di un De Minaur che nulla ha potuto contro lo strapotere del numero uno del mondo.

Sinner spinge subito sull’acceleratore ad inizio partita e si procura tre palle break nel quarto game. Sulle prime due il rovescio tradisce il numero uno del mondo, ma sulla terza, dopo uno scambio di oltre venti colpi, è De Minaur a cedere quasi sfinito dallo scontro da fondo con l’azzurro. Sinner dà la sensazione di essere in pieno controllo su ogni punto e anche, quando va sotto 0-30 in un turno di servizio, recupera immediatamente senza problemi. Il set finisce comodamente sul 6-3 per Sinner.

Il break di Sinner arriva immediatamente in avvio di secondo set, con l’azzurro che chiama a rete con la palla corta il suo avversario e poi lo batte nello scontro al volo. De Minaur ha un solo timido momento di reazione e si procura una palla del controbreak nel secondo game, ma Sinner annulla tutto con una prima centrale che l’australiano non controlla. Il crollo dell’idolo di casa arriva nel quinto gioco, con l’azzurro che trova il secondo break chiudendo il game con un potentissimo dritto incrociato. Il set finisce 6-2 per Jannik che vede la semifinale vicinissima.

Non c’è davvero più partita. De Minaur non riesce proprio a mettere in difficoltà l’azzurro, con Sinner che sembra entrare in ritmo sempre di più ad ogni scambio. Arriva il break subito nel primo game e poi anche nel terzo, con il numero uno del mondo che scappa via agevolmente sul 4-0. Jannik ottiene anche il terzo break e chiude sul 6-1, qualificandosi per la semifinale.