Australian Open 2025: la voglia di rivalsa di Medvedev e Tsitsipas, le ambizioni di Rune e Shelton. Tutti gli outsider

Un altro giorno in meno all’inizio degli Australian Open. Si respira l’aria dello Slam, quella rarefatta delle grandissime occasioni. In cui tutti si schierano contro Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica del torneo, che da qui diede vita a un 2024 stellare. Sappiamo chi sono i maggiori avversari, da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic passando per Alexander Zverev e Taylor Fritz. Ma ci sono anche altri giocatori che vogliono raggiungere queste vette di eccellenza. Tra chi vuole arrivarci per la prima volta e chi sembra caduto un po’ in disgrazia.

E pare strano dirlo di Daniil Medvedev, che lo scorso anno ha ottenuto comunque una finale Slam proprio in Australia e una semifinale a Wimbledon. Ma nell’ultima annata quello che era il suo predominio sul cemento è svanito sotto i colpi delle ‘nuove leve’ Sinner e Alcaraz, apparendo anche parecchio nervoso e giù di morale nel finale di stagione tanto da darsi uno zero come voto a fine anno. Chissà se la nascita del secondo figlio non lo aiuti ad avere maggiore tranquillità.

Poi c’è il caso Stefanos Tsitsipas. Sembrava il nuovo possibile Borg, ma non si è per nulla rivelato come tale, fallendo per due volte l’assalto al primo Slam della carriera. E a ventisei anni e mezzo, con l’avvento dei nuovi, il suo tempo sembra essere un po’ tramontato, con il solo Masters di Montecarlo come unico squillo della sua annata. Sta provando a reinventarsi, ha bisogno di un nuovo inizio: magari la sua amata Australia, con una finale e tre semifinali, potrà dargli un po’ di tranquillità.

E poi ci sono giocatori che cercano il passo definitivo tra i grandi. Holger Rune e Ben Shelton nutrono tantissime ambizioni per il futuro, con la voglia di raggiungere i piani più alti del tennis mondiale. Il danese però viene da un anno deludente, caratterizzato più dai continui cambi di allenatore, ma vuole ribadire la sua volontà di diventare il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz. Così come Ben Shelton, ancora alla ricerca di quella costanza che lo porterebbe in primis a diventare un top 10, tanto da farsi beffare nella prima partita stagionale da Mensik. Loro sono i primi a guidare la lista degli outsider, per inserirsi nella lotta al titolo. Sappiamo come il tennis sa regalare momenti inaspettati, e chissà se uno di questi non sconvolga i pronostici.