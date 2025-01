Australian Open 2025: il programma di domani (16 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare giovedì 16 gennaio, quando continuerà anche il primo turno di doppio maschile e femminile ed inizierà il torneo di doppio misto.

Saranno sicuramente protagonisti, in casa Italia, in singolare maschile Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ed in singolare femminile Jasmine Paolini. Al momento è stato rilasciato soltanto un ordine di gioco parziale, che verrà integrato nelle prossime ore.

La quinta giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri dei tennisti italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30

R. Sramkova-I. Swiatek 2

Non prima delle 3.30

T. Boyer Q-A. de Minaur 8

Dalle 9.00

J. Sinner 1-T. Schoolkate WC

R. Zarazua-J. Paolini 4

Margaret Court Arena

Dall’1.30

E. Navarro 8-X. Wang

Non prima delle 3.00

T. Fritz 4-C. Garin Q

Dalle 9.00

M. Keys 19-E. Ruse Q

L. Tien Q-D. Medvedev 5

John Cain Arena

Dall’1.00

H. Hurkacz 18-M. Kecmanovic

E. Rybakina 6-I. Jovic WC

Dalle 7.00

M. Berrettini-H. Rune 13

J. Duckworth/A. Vukic-T. Kokkinakis/N. Kyrgios

