Australian Open 2025, Daniil Medvedev supera Kasidit Samrej al quinto set

Esordio col brivido per il russo Daniil Medvedev agli Australian Open 2025 di tennis: al numero 5 del seeding servono cinque set e tre ore ed otto minuti di gioco per avere ragione della sorprendente wild card thailandese Kasidit Samrej, numero 418 del mondo, sconfitto per 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2. Per il numero 5 ATP al secondo turno ci sarà il qualificato statunitense Learner Tien.

Nel primo set tutto sembra procedere per il meglio per il russo, che centra il break ai vantaggi in apertura e scappa subito sul 2-0. Il thailandese resta in scia fino al 2-3, poi Medvedev domina il finale di frazione, portando a casa dodici degli ultimi tredici punti giocati, dei quali gli ultimi nove consecutivi, chiudendo sul 6-2 in 31′.

Nella seconda frazione iniziano i primi problemi al servizio per Medvedev, che nel sesto gioco deve risalire dal 15-40, riuscendo ad annullare i due break point. Samrej non concede nulla all’avversario e così il russo nel decimo game serve per restare nel set, ma questa volta non riesce a risalire dal 15-40 ed il thailandese pareggia i conti col 6-4 in tre quarti d’ora.

Nella terza partita i servizi dominano fino al 3-3, poi nel settimo gioco Samrej si ritrova sotto 0-40. Il thailandese infila cinque punti e tiene la battuta, poi è Medvedev nell’ottavo game a finire sotto 15-40, ma il russo alla seconda occasione subisce il break. Samrej va a servire per il set, ma dal 40-15 si fa rimontare e deve annullare anche un break point, prima di riuscire a spuntarla sul 6-3 in 43′.

Medvedev si ritrova spalle al muro, e nel quarto set rischia anche di finire sotto di un break, quando nel terzo game si ritrova sotto 30-40. Da quel momento, però, inizia un altro match: il russo si salva, poi nel quarto game è lui a centrare lo strappo ai vantaggi. Medvedev al servizio non concede più nemmeno un quindici al thailandese, mentre nel sesto gioco riesce ancora a togliere la battuta ai vantaggi all’avversario. L’epilogo del parziale arriva sul 6-1 in 39′.

Nella frazione decisiva i game consecutivi vinti dal russo diventano sette, con Medvedev che scappa subito sul 2-0 dopo il break ottenuto in apertura ancora ai vantaggi. In quattro turni al servizio il numero 5 del tabellone concede appena un punto al thailandese, che resta aggrappato al match fino al 2-3, poi cede, subendo un altro break, ancora ai vantaggi, nel settimo game. La vittoria di Medvedev viene sancita dal 6-2 conclusivo, maturato in mezz’ora di gioco.

Le statistiche indicano come il russo abbia chiesto molto alla battuta, mettendo a segno 24 ace e chiudendo con un complessivo 91% con la prima in campo, servita però soltanto nel 56% dei casi. Medvedev mette a segno 48 vincenti e sfrutta anche i 69 gratuiti concessi dal thailandese. Le difficoltà al servizio di Samrej sono testimoniate dai 155 punti giocati nei propri turni, contro i soli 104 di Medvedev, che vince 148 punti contro i 111 dell’avversario.