Lorenzo Sonego doma il veterano Wawrinka e accede al 2° turno degli Australian Open

Lorenzo Sonego piega in quattro partite lo svizzero Stan Wawrinka all’esordio negli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro si impone sulla wild card elvetica con lo score di 6-4 5-7 7-5 7-5 in tre ore e quattordici minuti di gioco. Per il torinese al secondo turno ci sarà uno tra il russo Andrey Rublev ed il brasiliano Joao Fonseca.

Nel primo set Sonego dallo 0-1 piazza un parziale di 12 punti a 3 che lo proietta sul 3-1 grazie al break a zero ottenuto nel terzo game. Negli ultimi tre turni al servizio l’azzurro concede appena due punti allo svizzero, difendendo senza patemi il margine acquisito fino al 6-4 in 34 minuti.

Nella seconda frazione parte male l’azzurro, che nel secondo game si fa rimontare dal 30-0 e cede la battuta. Nel quarto game Sonego cancella l’occasione per lo 0-4 e resta aggrappato alla partita, ma nel settimo gioco sciupa l’opportunità per il controbreak. Nel nono game Wawrinka va a servire per il set ma subisce il controbreak, poi Sonego trova l’aggancio sul 5-5 dopo aver annullato un set point. Nel dodicesimo gioco la scena si ripete, arrivano altri quattro set point e lo svizzero chiude sul 7-5 dopo 58 minuti.

Nella terza partita i servizi, invece, sono a lungo dominanti, ed in sette giochi si registrano soltanto tre punti vinti in risposta. Nell’ottavo game Sonego deve annullare un break point, ma si rifugia ai vantaggi e trova il 4-4. Dal 4-5, però, l’azzurro sale in cattedra, vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati e chiude i conti sul 7-5 in 46′.

Nel quarto set il canovaccio si ripete, e soltanto in coda al parziale arrivano le emozioni: Sonego nel decimo gioco deve risalire dallo 0-40, annulla tre set point e trova il 5-5. Non si ferma la striscia dell’azzurro, che nel game successivo centra il break a 15, volando sul 6-5 ed andando a servire per il match, con il successo che arriva, con 13 punti vinti negli ultimi 14 giocati, sul 7-5 in 56′.

Le statistiche sorridono all’azzurro, che mette a segno 63 vincenti e concede 30 gratuiti, mentre lo svizzero si ferma a 37-13. Sonego nel complesso vince 127 punti contro i 117 conquistati da Wawrinka, operando il sorpasso in questo dato nel finale del match. Il tennista italiano è più bravo nei momenti decisivi, annullando ben 9 degli 11 break point concessi, sfruttandone invece 4 dei 5 avuti a disposizione.