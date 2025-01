ATP Auckland, Michelsen in rimonta a fatica, Carballes Baena vince la battaglia con Altmaier, ok Bergs

Si è conclusa la prima giornata del tabellone principale dell’ATP 250 di Auckland (Nuova Zelanda). Sul veloce della capitale neozelandese si sono sviluppati quattro primi turni del main draw, compreso quello che ha visto coinvolto il nostro Luciano Darderi che è stato sconfitto in rimonta da Nuno Borges con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 in due ore di gioco. Il portoghese troverà uno tra Navone e Mannarino.

Ha fatto più fatica del previsto Alex Michelsen, ma comunque è riuscito ad avere ragione dell’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-2 in due ore e tre quarti. Dopo aver perso un primo set in cui aveva avuto sei set point e non era riuscito a sfruttarli, lo statunitense ha reagito e ha fatto valere la sua superiorità su questi campi. Al secondo turno troverà uno tra Sonego e Diallo.

In battaglia ha passato il primo turno anche Roberto Carballes Baena che ha piegato in due ore e quaranta minuti Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Un match molto tirato ed equilibrato nel quale il tedesco era avanti di un break nel set decisivo, ma non è riuscito a concretizzare questo vantaggio. Agli ottavi troverà la testa di serie numero 4 Francisco Cerundolo.

Buon primo turno anche per Zizou Bergs che ha superato 6-3 7-5 in un’ora e mezza la wild card locale Isaac Becroft: il 24enne neozelandese ha fatto la sua partita più che dignitosa, avendo addirittura due set point per portare il match al terzo. Per il belga c’è ora uno tra Nardi e Cobolli.