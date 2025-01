ATP Auckland 2025: Luciano Darderi subisce la rimonta di Borges ed è subito fuori

Situazione un po’ paradossale per Luciano Darderi, che pur uscendo di scena subito all’ATP 250 di Auckland offre una delle migliori prestazioni sul veloce finora a lui ascrivibili. A batterlo è il portoghese Nuno Borges, che proprio dalle terre Down Under nel 2024 ha iniziato la scalata che intende portarlo a essere ben ricordato tra i lusitani. 5-7 6-3 7-5 il punteggio a favore di Borges, che aspetta il vincente di Navone-Opelka.

Prima parte del confronto tutta favorevole a Darderi, che pur fatica sui propri turni di servizio, ma su quello di Borges pesca il break di vantaggio. Questo, però, lo perde praticamente subito: dal 3-0 si passa al 3-3. Dopo il sesto gioco di rilevante non succede più praticamente nulla, ma quando le cose sembrano destinate al tie-break ecco che arriva un altro game decisivo e lottato, in cui è il terzo set point a mettere fine a tutto: 7-5 Darderi.

In questa situazione, chiaramente, il problema è come reagisce Borges: il portoghese, del resto, non sta lì senza obiettivi e, infatti, al terzo gioco del secondo parziale porta via la battuta all’italiano ai vantaggi. Di break di vantaggio ne conquista pure due, ma di lì Darderi cerca una reazione recuperandone uno. Niente da fare: riperde il servizio e con esso anche il set.

Di tutti i set, l’andamento che risulta più particolare è quello del terzo. Una mezza chance l’ha Borges nel sesto gioco (15-30), ma anche Darderi in quello precedente si spinge fin sul 30-30. Nulla da fare, però, ma proprio quando il tie-break decisivo pare in vista senza reali scossoni ecco il momento decisivo, in cui il portoghese trova il servizio strappato a 30 e con esso anche l’intero match.

Poco più di 2 ore per chiudere un confronto da 8 ace (ma anche 5 doppi falli) per Darderi, che in linea generale tende però a mettere meno prime in campo (57%-69%), un fattore che in una certa misura pesa nell’economia di un match in cui i punti di differenza sono pochi (87-96).