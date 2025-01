A che ora Cobolli-Nardi, ATP Auckland 2025: programma, tv, streaming

Tra la sera e la notte italiana, ad Auckland, ci sarà il primo derby stagionale sul circuito ATP. Se lo giocheranno Luca Nardi e Flavio Cobolli, l’uno in arrivo dalle qualificazioni, l’altro da una tutto sommato valida United Cup.

Per entrambi l’obiettivo è lo stesso e si chiama Australian Open, dato che sono direttamente ammessi al tabellone principale. Non è la prima volta che si trovano l’uno contro l’altro: nel 2023 si sono incontrati nel primo turno di qualificazioni a Umago (vinse Cobolli) e, sul finale di anno, alle Next Gen ATP Finals, dove fu invece Nardi a prevalere. Oggi chiaramente il pronostico gira a favore del capitolino, ma molto dipende anche da quale versione del pesarese sarà in campo.

Il match tra Luca Nardi e Flavio Cobolli si giocherà verso la notte italiana, alle ore 23:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport (Uno o Tennis a seconda delle scelte di programmazione), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COBOLLI-NARDI, ATP AUCKLAND 2025 OGGI

Lunedì 6 gennaio

Ore 23:30 Flavio Cobolli (ITA) [6]-Luca Nardi (ITA) [Q] – Diretta tv su Sky Sport

PROGRAMMA COBOLLI-NARDI, ATP AUCKLAND 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport