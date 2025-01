Atletica, Diego Pettorossi anima le prime indoor ad Ancona. Si scopre lo junior Omodia

Non soltanto il Campaccio in questa giornata dell’Epifania, ma anche alcuni eventi indoor a concludere il periodo riservato alle festività natalizie. La stagione al coperto sta ormai prendendo corpo e al PalaCasali di Ancona, sede della maggior part degli eventi in sala in Italia, è andato in scena il Meeting della Befana con la presenza di alcuni azzurri di livello.

Diego Pettorossi ha vinto i 200 metri con il tempo di 21.03 alla sua prima uscita stagionale, tra l’altro sulla distanza in cui ha corso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’emiliano si è fermato a otto contesimi dal proprio primato personale siglato due anni a oltreoceano. Alle sue spalle si è piazzato Edoardo Scotti (21.60 per lo specialista dei 400 metri, argento europeo e finalista olimpico con entrambe le staffette 4×400).

Sui 400 metri si è distinto Destiny Omodia, promettente junior capace di primeggiare in 48.10 davanti all’esperto Andrea Federici (48.43). I motori si sono accesi nel capoluogo marchigiano, dove si disputeranno i Campionati italiani Indoor nel weekend del 22-23 febbraio prima del ricchissimo mese di marzo che proporrà Europei e Mondiali per chiudere in bellezza l’intenso inverno agonistico.