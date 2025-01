Telahun Bekele vince il Campaccio e firma la doppietta come Battocletti. Aouani migliore italiano

Telahun Haile Bekele ha vinto il Campaccio, tradizionale evento di corsa campestre andato in scena sotto una fitta pioggia sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Il talentuoso etiope, reduce dal successo alla BOclassic nella giornata di San Silvestro, ha conquistato il prestigioso evento dell’Epifania, giunto alla 68ma edizione e valido come tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità).

L’africano è stato il più scaltro nel fango, dove gli atleti sono andati più volte in difficoltà, rischiando di scivolare e risultando molto macchinosi negli appoggi, soprattutto nel tratto più tecnico della ribattezzata montagnola. Il 25enne si è reso protagonista di uno splendido forcing insieme al burundese Célestin Ndikumana nelle battute iniziali del quarto giro sui cinque in programma (per un totale di dieci chilometri), poi nel finale di quella tornata ha forzato ulteriormente il ritmo e ha staccato l’avversario.

Successo in solitaria per il debuttante Telahun Haile Bekele con il tempo di 31:32, firmando così una bella doppietta dopo la stoccata di Bolzano, proprio come Nadia Battocletti ha fatto nel settore femminile. Ndikumana ha chiuso in seconda posizione con un ritardo di 18 secondi, mentre l’ugandese Oscar Chelimo ha completato il podio con un distacco di 37” dopo il secondo posto di dodici mesi fa.

Quarto il tunisino Mohamed Jhinaoui (a 49”), gli azzurri si sono distinti chiudendo alle spalle dei fenomenali africani: Iliass Aouani settimo in 32:27, appena davanti a Luca Alfieri e Pasquale Selvarolo. Il keniano Matthew Kipkoech Kipruto, capace di vincere la Cinque Mulini a fine novembre, ha accusato il forcing degli avversari nel quarto giro e si è ritirato.