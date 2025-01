A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Cortina e slalom Wengen, programma, streaming

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: gli uomini saranno ancora a Wengen dopo il superG e la discesa di ieri, mentre le donne scenderanno in pista dopo la discesa a Cortina d’Ampezzo.

In programma c’è uno slalom e un superG: al maschile si riparte a Wengen con il classico slalom. Si riprende dopo la bellissima discesa di ieri che ha visto vincere Marco Odermatt e il superG che ha visto trionfare Franjo von Allmen. Difficile sperare in un buon risultato per l’Italia tra i pali stretti: la speranza è sempre quella che si sblocchi Alex Vinatzer.

Al femminile si corre sulla mitica Olympia delle Tofane con Federica Brignone e Sofia Goggia che hanno dimostrato di essere in forma. La bergamasca ha vinto la discesa arrivando a 26 vittorie in Coppa del Mondo, podio per la valdostana che si è portata in testa alla classifica generale.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per le gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino di oggi la diretta tv sarà affidata in chiaro a Rai 2 (superG donne), Rai Sport (slalom uomini) ed Eurosport 2 per gli abbonati, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 19 gennaio

10.15 Slalom maschile prima manche, Wengen (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport, Eurosport 2

11.00 SuperG femminile, Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 2

13.15 Slalom maschile seconda manche, Wengen (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport, Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (superG donne), Rai Sport (slalom uomini), Eurosport 2

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG FEMMINILE CORTINA

1 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

2 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

14 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

20 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

22 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

26 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

27 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

28 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

29 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

30 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

31 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

32 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

33 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

34 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

35 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

37 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

39 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

40 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

41 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

43 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

46 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

47 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

48 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

49 155848 NOVA Tereza 1998 CZE Atomic

50 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

51 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

52 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

53 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

54 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

55 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

56 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle

57 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

59 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

STARTLIST SLALOM MASCHILE WENGEN

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

6 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

9 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

11 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

14 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol break

16 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

17 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

18 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

19 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

20 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

23 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

25 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

26 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

28 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

29 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

30 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

31 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

32 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

33 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

34 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

35 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

36 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

37 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

38 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

39 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

40 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

41 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

42 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

43 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

44 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

45 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

46 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

47 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

48 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

49 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

50 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

51 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

52 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

53 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Fischer

54 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

55 202808 MEISEN Adrian 1997 GER Fischer

56 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN

57 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

58 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

59 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

60 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer