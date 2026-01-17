UNA CONFERMA CHE VALE! Giovanni Franzoni sul podio in discesa a Wengen col pettorale 28! Vince Odermatt

La discesa perfetta! Marco Odermatt trionfa per la quarta volta in carriera nella libera di Wengen e lo fa al termine di una prova semplicemente straordinaria, probabilmente la sua migliore di sempre sulla Lauberhorn. Una giornata memorabile per lo svizzero, ma ancora per Giovanni Franzoni, che, dopo la mitica vittoria di ieri in superG, riesce a salire nuovamente sul podio, il primo della carriera nella specialità, chiudendo al terzo posto.

Si tratta della cinquantaduesima affermazione in carriera in Coppa del Mondo, la settima nella specialità, ma questa è sicuramente una delle più speciali per il campione elvetico con il pubblico in totale visibilio. La partenza è stata abbassata sul salto dell’Hundschopf, perdendo tutta la prima parte dove Odermatt forse avrebbe potuto soffrire un po’ di più. In ogni caso è stata una prova straordinaria quella del campione elvetico, che ha pennellato alla Kerner-S e poi nelle curve successive, infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari.

In seconda posizione ha concluso l’austriaco Vincent Kriechmayr, ma con un distacco di 79 centesimi dalla vetta. Alle sue spalle un fantastico Giovanni Franzoni, che con il pettorale numero 28 è stato autore di una grandissima prova. L’azzurro ha fatto registrare una velocità superiore a quella di Odermatt in uscita dalla Kerner-S, perdendo poi qualcosa nel tratto centrale rispetto all’elvetico. Franzoni ha chiuso terzo a 90 centesimi da Odermatt.

Una classifica cortissima, visto che al quarto posto si è classifica Franjo Von Allmen (+0.93) a soli tre centesimi dal podio. Appena dietro di lui anche il connazionale Alexis Monney (+0.95) e poi anche un ottimo Dominik Paris (+0.96), che ha anche lui sfiorato il podio, ma ha perso veramente tanto nella Kerner-S.

Settimo il canadese Cameron Alexander (+1.21) davanti all’austriaco Daniel Hemetsberger (+1.37). Completano la Top-10 i francesi Nils Allegre (+1.45) ed uno eterno Christof Innerhofer, che non smette di stupire in questa stagione e centra un ottimo decimo posto a poco meno di un secondo e mezzo dalla vetta (+1.47). Dodicesimo Florian Schieder (+1.60) che sfiora l’ingresso tra i primi dieci. A punti anche Benjaminc Jacques Alliod (23°, +2.06) e Mattia Casse (28°, +2.22). Uscito subito nella parte alta Guglielmo Bosca.