Federico Pellegrino sul podio nella sprint in Engadina, poi viene declassato. Vince il cannibale Klaebo

AGGIORNAMENTO ORE 15.50. Federico Pellegrino è declassato al sesto posto (l’ultimo nella finale) a causa di un’ostruzione ai danni del francese Lucas Chanavat, che è così salito sul terzo gradino del podio.

—

Federico Pellegrino sale sul gradino più basso del podio nella sprint maschile in tecnica libera della settima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, in corso in Engadina, in Svizzera: l’azzurro viene preceduto dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, primo, e dallo svedese Edvin Anger, secondo.

Escono nei quarti di finale Davide Graz, 14°, Michael Hellweger, 20°, e Giovanni Ticcò, 28°. Pellegrino, classe 1990, centra così il podio individuale in Coppa del Mondo numero 47, cifra che sale a quota 51 considerando anche Olimpiadi e Mondiali.

In finale la vittoria va al leader della classifica generale, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che si impone con il tempo di 2’29″24, andando a precedere di 0″20 lo svedese Edvin Anger, secondo. Sale sul gradino più basso del podio Federico Pellegrino, terzo a 2″07, che batte il transalpino Lucas Chanavat, quarto a 2″80. Più staccati l’elvetico Valerio Grond, quinto a 5″03, ed il norvegese Haavard Solaas Taugboel, sesto a 32″48.

In semifinale Federico Pellegrino vince la seconda serie e passa all’ultimo atto assieme al norvegese Haavard Solaas Taugboel, mentre dalla prima heat, la più veloce, avanzano lo svedese Edvin Anger, primo, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, secondo, il transalpino Lucas Chanavat, terzo, e l’elvetico Valerio Grond, quarto.

Nei quarti di finale Federico Pellegrino chiude secondo nella terza batteria e si qualifica alla seconda semifinale. Escono di scena, invece, Davide Graz, terzo nella seconda serie e 14° assoluto, Michael Hellweger, quarto nella prima batteria e 20° complessivo, e Giovanni Ticcò, ultimo nella quarta heat ed al 28° posto finale.