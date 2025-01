A che ora il biathlon oggi in tv, staffette Oberhof 2025: starlist, programma, streaming

Oggi, domenica 12 gennaio, ultima giornata di gare nella quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, verrà scritta la parola fine su questo appuntamento. Saranno le prove a squadre a prendersi la scena sulle nevi teutoniche. Ad aprire le danze (ore 12.20) sarà la Single Mixed, mentre dalle 14.30 andrà in scena la staffetta mista.

Giornata all’insegna del confronto tra Norvegia e Francia in entrambe le prove. Le due rappresentative nel corso di questo week end hanno fatto vedere le cose migliori ed è naturale aspettarsi una chiusura d’autore. Nella prova coppie il duo transalpino formato da Quentin Fillon Maillet e dalla sorprendente Paula Botet sfiderà il forte duo Vebjoern Soerum/Karoline Offigstad Knotten. Vedremo se i tedeschi Selina Grotian/Justus Strelow saranno sorprende. Lo spartito non dovrebbe cambiare nella staffetta mista.

Per quanto riguarda l’Italia, il fine-settimana fino a questo momento è stato avaro di soddisfazioni. Difficile attendersi qualcosa di diverso quest’oggi. Nella Singlex Mixed sarà in gara un duo sperimentale, formato da Elia Zeni e da Martina Trabucchi, mentre nella prova a squadre mista saranno protagonisti Dorothea Wierer, Michela Carrara, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer.

L’ultima giornata di gare della quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof (Germania) sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 12 gennaio

Ore 12.20 Staffetta Single Mixed a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport2 HD

Ore 14.30 Staffetta mista a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED OBERHOF

1 SWE – SWEDEN

1-1 r BRANDT Viktor M

1-2 g MAGNUSSON Anna F

2 FRA – FRANCE

2-1 r FILLON MAILLET Quentin M

2-2 g BOTET Paula F

3 GER – GERMANY

3-1 r STRELOW Justus M

3-2 g GROTIAN Selina F

4 AUT – AUSTRIA

4-1 r EDER Simon M

4-2 g HAUSER Lisa Theresa F

5 NOR – NORWAY

5-1 r SOERUM Vebjoern M

5-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

6 SLO – SLOVENIA

6-1 r FAK Jakov M

6-2 g REPINC Lena F

7 SUI – SWITZERLAND

7-1 r HARTWEG Niklas M

7-2 g BASERGA Amy F

8 EST – ESTONIA

8-1 r ZAHKNA Rene M

8-2 g ERMITS Regina F

9 UKR – UKRAINE

9-1 r DUDCHENKO Anton M

9-2 g PETRENKO Iryna F

10 USA – UNITED STATES

10-1 r WRIGHT Campbell M

10-2 g LEVINS Chloe F

11 FIN – FINLAND

11-1 r SEPPALA Tero M

11-2 g MINKKINEN Suvi F

12 BUL – BULGARIA

12-1 r SINAPOV Anton M

12-2 g ZDRAVKOVA Maria F

13 LAT – LATVIA

13-1 r BIRKENTALS Renars M

13-2 g VOLFA Estere F

14 CZE – CZECHIA

14-1 r HORNIG Vitezslav M

14-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

15 MDA – MOLDOVA

15-1 r MAKAROV Maksim M

15-2 g STREMOUS Alina F

16 ROU – ROMANIA

16-1 r SHAMAEV Dmitrii M

16-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

17 ITA – ITALY

17-1 r ZENI Elia M

17-2 g TRABUCCHI Martina F

18 POL – POLAND

18-1 r GUNKA Jan M

18-2 g SIDOROWICZ Natalia F

19 BEL – BELGIUM

19-1 r MACKELS Marek M

19-2 g BOUVARD Eve F

20 CAN – CANADA

20-1 r FLEMING Jasper M

20-2 g MOSER Nadia F

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r FOMIN Maksim M

21-2 g KOCERGINA Natalja F

22 KAZ – KAZAKHSTAN

22-1 r MUKHIN Alexandr M

22-2 g POLTORANINA Olga F

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r CESNEK Damian M

23-2 g KAPUSTOVA Ema F

24 GRE – GREECE

24-1 r ANGELIS Apostolos M

24-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F

25 JPN – JAPAN

25-1 r TACHIZAKI Mikito M

25-2 g SATO Aoi F

STARTLIST STAFFETTA MISTA OBERHOF

1 NOR – NORWAY

1-1 r LAEGREID Sturla Holm M

1-2 g BOE Tarjei M

1-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-4 b KIRKEEIDE Maren F

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien M

2-2 g PERROT Eric M

2-3 y RICHARD Jeanne F

2-4 b JEANMONNOT Lou F

3 SWE – SWEDEN

3-1 r SAMUELSSON Sebastian M

3-2 g PONSILUOMA Martin M

3-3 y OEBERG Hanna F

3-4 b OEBERG Elvira F

4 GER – GERMANY

4-1 r RIETHMUELLER Danilo M

4-2 g NAWRATH Philipp M

4-3 y TANNHEIMER Julia F

4-4 b PREUSS Franziska F

5 ITA – ITALY

5-1 r GIACOMEL Tommaso M

5-2 g HOFER Lukas M

5-3 y WIERER Dorothea F

5-4 b CARRARA Michela F

6 UKR – UKRAINE

6-1 r MANDZYN Vitalii M

6-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

6-3 y HORODNA Olena F

6-4 b DMYTRENKO Khrystyna F

7 FIN – FINLAND

7-1 r RANTA Jaakko M

7-2 g HEIKKINEN Arttu M

7-3 y LEHTONEN Venla F

7-4 b LEINAMO Sonja F

8 CZE – CZECHIA

8-1 r KRCMAR Michal M

8-2 g VACLAVIK Adam M

8-3 y JISLOVA Jessica F

8-4 b OTCOVSKA Kristyna F

9 POL – POLAND

9-1 r BADACZ Konrad M

9-2 g SUCHODOLSKI Fabian M

9-3 y MAKA Anna F

9-4 b ZUK Kamila F

10 BEL – BELGIUM

10-1 r CLAUDE Florent M

10-2 g LANGER Thierry M

10-3 y LIE Lotte F

10-4 b CLOETENS Maya F

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r LEITNER Felix M

11-2 g KOMATZ David M

11-3 y ANDEXER Anna F

11-4 b GANDLER Anna F

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian M

12-2 g FINELLO Jeremy M

12-3 y GASPARIN Aita F

12-4 b HAECKI-GROSS Lena F

13 BUL – BULGARIA

13-1 r TODEV Blagoy M

13-2 g ILIEV Vladimir M

13-3 y TODOROVA Milena F

13-4 b DIMITROVA Valentina F

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r SKLENARIK Tomas M

14-2 g ISKHAKOV Artur M

14-3 y KUZMINA Anastasiya F

14-4 b REMENOVA Maria F

15 LTU – LITHUANIA

15-1 r CIGAK Nikita M

15-2 g STROLIA Vytautas M

15-3 y TRAUBAITE Judita F

15-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F

16 CAN – CANADA

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g PLETZ Logan M

16-3 y LUNDER Emma F

16-4 b PARADIS Pascale F

17 EST – ESTONIA

17-1 r KULBIN Jakob M

17-2 g SIIMER Kristo M

17-3 y KUELM Susan F

17-4 b TALIHAERM Johanna F

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r DOVZAN Miha M

18-2 g PLANKO Lovro M

18-3 y KLEMENCIC Polona F

18-4 b LAMPIC Anamarija F

19 MDA – MOLDOVA

19-1 r USOV Mihail M

19-2 g MAGAZEEV Pavel M

19-3 y MAKAROVA Aliona F

19-4 b GHILENKO Alla F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r FLORE Raul M

20-2 g COLTEA George M

20-3 y MEZDREA Andreea F

20-4 b CHIRKOVA Elena F

21 LAT – LATVIA

21-1 r MISE Edgars M

21-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M

21-3 y BULINA Sanita F

21-4 b BULINA Sandra F

22 KAZ – KAZAKHSTAN

22-1 r KIREYEV Vladislav M

22-2 g DYUSSENOV Asset M

22-3 y YEGOROVA Polina F

22-4 b KRYUKOVA Arina F

23 USA – UNITED STATES

23-1 r BONACCI Vincent M

23-2 g CERVENKA Vaclav M

23-3 y CASTONGUAY Grace F

23-4 b GARSO Jackie F