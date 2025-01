12h Bathurst, BMW parte forte nella FP1. Quarto posto per Valentino Rossi

Inizia all’insegna di BMW Motorsport e WRT il fine settimana della Meguiar’s Bathurst 12 Hour, opening round dell’Intercontinental GT Challenge 2025. Il brasiliano Augusto Farfus, a bordo della BMW M4 GT3 n. 32, ha fatto la differenza nei primi minuti cronometrati, beffando le Mercedes AMG GT3 EVO di Luca Stolz (75 Express n. 75) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR n. 888).

Ottimi segnali anche da Valentino Rossi che nel finale della sessione si è portato in quarta piazza con la propria BMW n. 46 schierata dal team WRT. Terza volta per il ‘Dottore’ nella leggendaria pista australiana, una delle più impegnative al mondo, che si articola completamente su strade pubbliche.

Oltre all’ex centauro, in azione con Raffaele Marciello e Charles Weerts in questo fine settimana, è da citare anche il nono posto della Ferrari n. 26 Arise Racing GT di Will Brown/Chaz Mostert/Daniel Serra. La Rossa torna protagonista a Mt.Panorama dopo anni d’assenza, e dopo aver ottenuto il titolo al debutto nel GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Nella notte italiana è prevista la seconda sessione di prove libere, denominata ufficialmente FP3. Nelle prossime ore sono previste anche la FP2 e la FP4, che saranno esclusivamente riservate ai piloti di categoria Bronze.