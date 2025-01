NASCAR, il ‘Clash’ apre il 2025 in attesa di Daytona

Questo week-end si apre la stagione 2025 della NASCAR Cup Series con una nuova edizione del ‘Clash’, evento non valido per il campionato che precede di due settimane il vero avvio della stagione con la tradizionale Daytona 500.

La sfida si terrà quest’anno per la prima volta al ‘Bowman Gray Stadium’ dopo le esperienze nel 2022, 2023 e 2024 nell’iconico Los Angeles Memorial Coliseum (California). Oltre ai due impianti citati la NASCAR ha disputato il Clash dal 1979 al 2021 presso il Daytona International Speedway (Florida) nella domenica precedente dalla ‘The Great American Race’.

Il Chash 2025 si terrà quindi in quel di Winston-Salem, località che sorge nello Stato della North Carolina. La NASCAR torna all’interno del ‘the Madhouse’ dopo aver corso ininterrottamente dal 1958 al 1971, ovale di 0.250 miles (0.402 km) con quattro curve che hanno la caratteristica di non avere la minima inclinazione.

Tra i piloti presenti full-time nella NASCAR Cup Series 2025, Denny Hamlin è il più vincente con quattro affermazioni totali (2006, 2014, 2016, 2024). Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota svetta su Kyle Busch (2012, 2021) e Joey Logano (2017, 2022), entrambi in azione con due acuti a testa.

Manca sempre meno in ogni caso al via della lunghissima stagione agonistica che comprenderà nuovamente trentasei competizioni. La NASCAR ha confermato nel frattempo che non verranno apportate modifiche ai Playoffs per il campionato 2025, dei cambiamenti sono comunque allo studio e tecnicamente potrebbero già essere introdotti dal 2026.