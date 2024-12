Wolfsburg-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 11 dicembre (ore 18.45 e diretta streaming su DAZN), la Roma affronterà il Wolfsburg nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile 2024-2025. Le giallorosse dovranno affrontare una trasferta in terra tedesca non semplice, nella consapevolezza di avere potenzialmente due risultati su tre per centrare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

In caso di vittoria, con qualsiasi risultato, le capitoline saranno matematicamente qualificate ai quarti di finale a prescindere da quello che accadrà nell’ultimo turno del 17 dicembre. Se invece ci fosse un pareggio, forte anche di quanto accaduto nella sfida al Tre Fontane (vittoria) con il Wolfsburg, la squadra di Alessandro Spugna sarebbe in vantaggio negli scontri diretti e di conseguenza per la qualificazione basterà battere in casa il fanalino di coda del raggruppamento, il Galatasaray (zero punti), nell’ultima sfida. Se invece il club tedesco dovesse imporsi con due o più gol di scarto, allora staccherebbe il biglietto per i quarti.

“Un pareggio sarebbe positivo, ci permetterebbe di essere davanti a loro nello scontro diretto. Ma non dobbiamo giocare per questo, l’equilibrio è elevato: non si può pensare a un risultato solo. Viens non è partita, Pilgrim verrà in panchina ma manca un po’ per averla a disposizione. Siamo già contenti che sia in gruppo“, ha dichiarato Spugna in conferenza stampa.

La partita tra Wolfsburg e Roma, in programma oggi alle ore 18.45 sul campo del Wolfsburg Stadion e valida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

WOLFSBURG-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 11 dicembre

Ore 18.45 Wolfsburg vs Roma al Wolfsburg Stadion – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA WOLFSBURG-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.