Volley, Santo Stefano grandi firme con Trento-Milano e Perugia-Modena nella 14ma di Superlega

Si può usare ormai il termine tradizione quando si parla di grande volley a Santo Stefano. Abbandonata quella un po’ meno gradita del volley a Natale, da qualche anno la giornata di Superlega viene disputata tutta il 26 dicembre e anche quest’anno si preannuncia una giornata di festa per gli appassionati di volley che potranno assistere a sfide molto interessanti.

Il campo principale è quello di Trento dove si affrontano due delle protagoniste delle semifinali playoff dello scorso anno, la Itas Trentino e l’Allianz Milano. I trentini, di ritorno dal torneo iridato, hanno vinto domenica scorsa sul campo di Taranto, dimostrando di aver metabolizzato la sconfitta contro il Sada Cruzeiro. All’appello manca sempre Kozamernik. In casa Allianz ancora una sfida molto complicata dopo la sconfitta di domenica sul campo di Civitanova, sorprendente più nelle dimensioni che per il risultato finale. Squadre in campo alle 18.00.

La capolista Perugia prende le misure alla Valsa Group Modena anche in vista del quarto di finale di Coppa Italia. La formazione umbra, imbattuta fino a questo momento in stagione, arriva dalla sofferta vittoria in rimonta con Padova, mentre i modenesi sono reduci dalla battaglia persa 3-1 sul campo del Grottazzolina, che ancora una volta ha confermato la discontinuità di rendimento della squadra di Giuliani, a cui però classe e talento non mancano. Si gioca alle 18.00.

Sfida molto interessante anche all’Opiquad Arena (ore 17.00) dove la Mint Monza, per la prima volta da ultima in classifica, ospita la Lube Civitanova, che è in lotta con Piacenza e Verona per il terzo posto in classifica. La situazione dei monzesi si è fatta molto preoccupante: la squadra di Eccheli, quattro vittorie in Champions League e solo tre su 13 partite in Superlega, arriva da cinque sconfitte consecutive in campionato e ha assoluto bisogno di invertire in fretta la tendenza per evitare una debacle clamorosa dalla finale scudetto alla retrocessione. Di fronte però trova una squadra che in Italia invece ha saputo dare il meglio di sé ultimamente con cinque successi nelle ultime sei partite disputate.

Sfida di alto livello anche a Piacenza (ore 18.00) con la squadra emiliana, terza in classifica, che ospita una delle mine vaganti del torneo, Cisterna. Si affrontano due squadre in salute: la formazione di Anastasi ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate riprendendosi una posizione di vertice in classifica, ma meglio ha saputo fare Cisterna, che ha vinto quattro partite delle ultime cinque giocate. La sconfitta risale a quattro giorni fa, sabato sera, tra le mura amiche contro una scatenata Verona, che ha interrotto la serie di quattro successi dei laziali.

A proposito di Verona, alle 17.00 la Rana gioca tra le mura amiche una sfida molto importante nella rincorsa al terzo posto in classifica contro una Yuasa Grottazzolina, che non è certo l’avversario ideale da affrontare in questo periodo. I veronesi hanno vinto quattro delle ultime cinque gare disputate e, nonostante l’assenza pesante di Dzavoronok, sembrano aver trovato subito l’equilibrio giusto. Ma Grottazzolina arriva da due successi consecutivi, con Monza e Modena, che hanno condotto la formazione marchigiana fuori dalla zona retrocessione. Si preannuncia una bella battaglia.

A completare il quadro della giornata la sfida salvezza in programma alle 18.00 a Padova tra Sonepar e Gioiella Prisma Taranto. Le due squadre sembravano avviate verso una tranquilla seconda parte della stagione, visto il vantaggio di “sicurezza” accumulato fino a due giornate fa su Grottazzolina, ma il doppio successo dei marchigiani, fino a quel momento a secco di vittorie, ha cambiato tutto ed ha reso questa sfida molto importante in chiave permanenza in Superlega. Entrambe le squadre hanno l’obiettivo di rompere la serie negativa che le ha portate fino a qui: cinque le sconfitte a fila subite dai veneti, quattro quelle dei pugliesi.