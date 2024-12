Volley femminile, Novara respinge l’assalto di Chieri in Serie A1. Scandicci vince in rimonta

In attesa del ritorno in Italia di Conegliano campione del mondo e di Milano a fare festa nell’ultima giornata pre-natalizia sono Scandicci e soprattutto Novara che piazza sotto l’albero la vittoria nel derby con Chieri che le vale il terzo posto provvisorio in classifica. Scandicci sbanca Cuneo, Bergamo sale addirittura al sesto posto grazie al 3-0 rifilato a Perugia e in coda a festeggiare è Roma che, in un colpo solo, sbanca il campo di Talmassons e si lascia alle spalle in classifica le friulane e Cuneo uscendo dalla zona retrocessione. Tutto questo nella prima parte della prima giornata del girone di ritorno di serie A1.

Quarta vittoria consecutiva e successo pesante per la Igor Gorgonzola Novara che supera con un secco 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieri, vendicando così la sconfitta subita alla prima di campionato. Le padrone di casa partono forte e volano sul 17-10 nel primo parziale, Chieri prova a reagire ma la Igor Gorgonzola non ha problemi fino al 25-18 che chiude il primo set.

La partita vera inizia nel secondo set con le ospiti che partono meglio e raggiungono il massimo vantaggio sul 14-18. Alsmeier suona la carica e avvicina Novara a Chieri sul 17-18. La Reale Mutua Fenera resta avanti fino al 23-24 ma si vede annullati ben tre set ball (battuta sbagliata, attacchi vincenti di Bonifacio e Tolok) poi ci pensano il muro di Aleksic e l’attacco di Tolok a ribaltare la situazione per il 28-26 Novara. C’è equilibrio anche nel terzo set fino al 10-10, poi primo tentativo di fuga delle novaresi sul 14-11, rintuzzato dalle ospiti che tornano sotto sul 15-14. Il secondo strappo sul 20-16 è quello buono per la Igor Gorgonzola che mantiene le distanze fino al 25-20 conclusivo. 17 punti per Alsmeier e 15 per Tolok in casa Novara, 15 punti di Gicquel e 11 di Skinner per Chieri.

Vittoria più sofferta del previsto per la Savino del Bene Scandicci sul campo di un coriaceo Honda Olivero Cuneo che si arrende con il punteggio di 3-1 con qualche rimpianto. Nel primo set si invertono le parti e sembra Cuneo la squadra di vertice: le piemontesi dominano in lungo e in largo e Scandicci fatica tantissimo in ricezione e in attacco e si arrende con il punteggio di 25-15. Nel secondo set Antropova e Mingardi suonano la carica per Scandicci che vola sul 13-8. Cuneo prova a reagire ma le toscane mantengono il vantaggio e pareggiano il conto con il punteggio di 25-19.

Decisivo il terzo set con Cuneo che torna padrone assoluto del campo e vola sul 17-9. Il set sembra finito ma non per Scandicci che reagisce e, grazie ai muri di Carol, si porta sul 19-17. Cuneo riparte ma, sul 22-18 firmato Kapralova, si inceppa nuovamente. Antropova e Nwakalor firmano il break di 5-0 che porta avanti Scandicci (23-22). Al terzo tentativo le toscane vincono il set con un primo tempo di Carol: 27-25. Senza storia il quarto set con Cuneo che molla da subito la presa, Scandicci che prende un vantaggio enorme (14-7) e lo mantiene fino al 25-15 conclusivo. Antropova chiude con 33 punti, 13 i punti di Carol. In casa Cuneo 21 punti di Bjelica e 13 di Polder.

Terzo successo consecutivo di Bergamo che supera 3-0 tra le mura amiche la Bartoccini Mc-Restauri Perugia e scavalca addirittura Chieri al sesto posto in classifica. La squadra di Parisi parte forte, si porta sul 16-12 in avvio e mantiene le distanze fino al 25-20 con l’errore di Ungureanu che chiude il primo set. Nel secondo parziale ancora aggressiva al servizio e in attacco la squadra orobica che distanzia da subito le rivali (10-5), resiste al ritorno della squadra ospite (20-18) e nel finale ristabilisce le distanze fino al 25-20 bis siglato da Montalvo.

Nella parte centrale del terzo set c’è il tentativo di fuga della formazione umbra che si porta sul 14-18 con Nemeth ma Bergamo mantiene saldi i nervi, rimonta punto su punto e si riporta in parità a quota 19. Finale tiratissimo con break decisivo a favore di Bergamo sul 24-22 con l’errore di Nemeth in attacco, poi ci pensa ancora Montalvo a regalare a Bergamo una vittoria fondamentale per il 25-23. Per Bergamo 20 punti di Montalvo e 10 di Piani. Per Perugia solo Nemeth in doppia cifra con 20 punti.

Tre punti d’oro per la Smi Roma nello spareggio sul campo del Talmassons. La squadra di Cuccarini bissa il successo dell’andata vincendo così la terza partita stagionale e portandosi fuori dalla zona retrocessione. Sono le padrone di casa a partire meglio, a guadagnare un discreto vantaggio già nella parte iniziale del set di apertura (11-7) e a mantenerlo fino al 25-21 firmato Storck. Nel secondo set, dopo un avvio favorevole alle padrone di casa, la Smi mette il naso avanti sul 15-14 e aumenta progressivamente il vantaggio fino al 25-20 che sigla il pareggio.

Nel terzo set grande equilibrio con Talmassons che mantiene un piccolo vantaggio fino al 20-19 firmato da Storck, poi la Smi piazza un break micidiale di 6-0 che ribalta la situazione con un doppio muro di Rucli che sigla il 25-20 per le capitoline. Sulle ali dell’entusiasmo Roma vola sul 18-11 nel quarto set, Talmassons non molla e si riporta fino al 20-18, prima di cedere con il punteggio di 25-22 per i tre punti della Smi. Per le padrone di casa 18 punti di Storck, 15 di Strantzali e 13 di Shcherban. In casa Roma 21 punti di Adelusi e 10 di Schoelzel.