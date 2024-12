Volley femminile, le migliori italiane della 14ma giornata di A1. Antropova dice 33! Giulia Leonardi decisiva a Pesaro

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14ª GIORNATA DI SERIE A1

GIULIA LEONARDI: E’ lei a suonare la carica per il ritorno al successo di Firenze che sbanca Pesaro e si tiene a distanza dalla zona calda della classifica. Precisa in ricezione, dove chiude con il 63% di positiva e 53% di perfetta, decisiva anche in difesa.

SARA BONIFACIO: Importante il suo apporto nel successo di Novara con Chieri. Mette a terra 9 palloni in tre set con il 67% in attacco e un muro. Una sicurezza per Bosio.

EKATERINA ANTROPOVA: Dica 33! E lei lo dice eccome. L’opposta di Scandicci chiude con 33 punti all’attivo, ben 8 muri sul campo di un Cuneo tutt’altro che arrendevole, 3 ace e il 49% in attacco per regalare i 3 punti che tengono Scandicci al secondo posto in classifica.

ANNA ADELUSI: Ritrova il suo ruolo di opposta nella Smi e si rivela decisiva nella vittoria pesantissima delle romane sul campo di Talmassons. ERntra nel secondo set e in poco più di due parziali mette a terra 21 punti con il 45% in attacco, un muro e un ace.

VITTORIA PIANI: Prova di sostanza dell’opposto di Bergamo che contribuisce al successo contro Perugia con 10 punti, il 41% in attacco e un muro.