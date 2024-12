Volley femminile, Conegliano vince il Mondiale per Club! Tianjin travolto, Pantere da Slam

Conegliano ha vinto il Mondiale per Club 2024 di volley femminile, sconfiggendo le cinesi del Tianjin Bohai Bank per 3-0 (25-21; 25-15; 25-20) nella finale andata in scena ad Hangzhou. Le Campionesse d’Europa hanno tramortito le padrone di casa, recuperando da 14-18 nel primo set, dominando il secondo parziale e risalendo da 7-11 nella terza frazione dall’alto di una superiorità tecnica rimarchevole. La corazzata veneta ha conquistato il terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli del 2019 e del 2022, completando così il grande Slam nel 2024: dopo la Coppa Italia, lo Scudetto, la Champions League e la Supercoppa Italiana è arrivato anche il massimo trofeo internazionale.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno completato la propria cavalcata in Cina senza perdere nemmeno un set: nella fase a gironi avevano travolto per 3-0 le brasiliane del Dentil Praia Clube (vice campionesse del Sudamerica), le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia) e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki (Campionesse d’Asia), poi in semifinale avevano giganteggiato per 3-0 contro Milano (vice campionesse d’Europa). Un vero e proprio dominio inscenato dalle ribattezzate Pantere, che si confermano come una delle squadre più forti ammirate a livello universale nell’ultimo decennio, emanazione di una società che ha sempre lavorato con lungimiranza e che si è sempre confermata ai vertici nonostante i naturali cambi di giocatrici in rosa.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (25 punti, 3 muri, 3 ace) e delle schiacciatrici Zhu Ting (13 punti) e Gabi (10), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (11 punti, 4 muri) affiancata in reparto da Cristina Chirichella (3). Prova eccellente della palleggiatrice Joanna Wolosz, encomiabile partita del libero Monica De Gennaro. Al Tianjin non sono bastate la bomber Wang (13) e il martello Li (12), sottotono la centrale Fetisova (5).

LA CRONACA DI TIANJIN-CONEGLIANO

Avvio di primo set decisamente combattuto (9-9), poi il Tianjin mette la freccia con una pipe di Li, un primo tempo di Li Yingying e un errore in attacco di Zhu Ting (9-12). Le padrone di casa conservano il vantaggio sfruttando la verve di Wang e Fetisova, poi Chen stampa il muro del 18-14 e le asiatiche si issano sul 20-17 quando l’attacco di Haak finisce in rete. Conegliano recupera lo svantaggio in un amen: primo tempo di Fahr, slash di Haak e muro di Zhu Ting (20-20). Una stampatona di Haak vale il sorpasso, poi le Campionesse d’Europa dilagano con un mani-out della bomber e un primo tempo di Fahr (24-20) prima della parallela risolutrice dell’opposto.

Conegliano continua a spingere in avvio della seconda frazione: Haak e Gabi spingono in attacco, poi il muro di Wolosz e l’ace di Haak sanciscono il +4 (8-4). Le Pantere ampliano il vantaggio con grande disinvoltura sotto i colpi di Fahr e Haak (14-8 e 18-10), Haak mette la firma con due ace consecutivi (22-11) e un errore al servizio delle cinesi chiude i conti.

Il Tianjin prova a crederci e cerca il ribaltone nel terzo parziale: pipe di Li Yingying, muro di Fetisova, mani-out di Wang e vincente di Liu per il 9-5. Conegliano non si scompone nemmeno quando Fetisova mura Gabi (11-7) e rientra di forza: pallonetto di Haak, due muri consecutivi di Fahr e stampatona di Gabi per il 12-12. Le ragazze di Santarelli operano il sorpasso con Zhu Ting, allungano su un errore di Liu, poi il mani-out di Haak e la parallela di Zhu Ting valgono il 18-15. Conegliano tiene a bada i tentativi delle rivali (fast di Chirichella, diagonale di Gabi e stoccata di Haak per il 22-20), poi Haak si scatena e può partire la festa.