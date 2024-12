United Cup 2025: l’Italia si qualifica se…Le combinazioni verso la sfida alla Francia

Si chiuderà martedì 31 dicembre il Gruppo D della United Cup 2025 di tennis: nell’ultimo tie del raggruppamento l’Italia affronterà la Francia alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, a partire dalle ore 00.30 italiane.

Finora si sono registrate la vittoria della Svizzera per 2-1 sulla Francia, ed il successo degli azzurri per 3-0 sugli elvetici: per passare ai quarti di finale come prima del girone l’Italia, oltre a vincere per 3-0 o 2-1 contro i transalpini, potrà anche permettersi di perdere per 1-2.

Contro i transalpini basterà dunque un punto agli azzurri, mentre in caso di sconfitta per 0-3 l’Italia dovrà attendere la conclusione dei Gruppi B ed F per sapere se potrà passare come miglior seconda tra le squadre impegnate a Sydney.

In quest’ultimo caso la compagine azzurra si presenterebbe al confronto con le altre due seconde classificate con un tie vinto ed uno perso, con tre incontri vinti e tre persi, ma avrebbe un buon coefficiente set, dato che nel primo tie l’Italia non ha concesso neppure una frazione alla Svizzera nei tre match disputati.

Nel tie contro i transalpini ad aprire le danze sarà il singolare maschile alle 00.30, con Flavio Cobolli che sarà opposto ad Ugo Humbert, mentre a seguire si disputerà il singolare femminile, con Jasmine Paolini che affronterà Chloe Paquet, infine a seguire si giocherà in ogni caso il doppio misto, con Sara Errani ed Andrea Vavassori che se la vedranno con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.

REGOLAMENTO UNITED CUP 2025

Determinazione delle vincitrici dei gironi

a) Numero di incontri vinti

b) Numero di incontri giocati

c) In caso di parità tra tre squadre, si applica quanto segue:

i) Se tre squadre hanno lo stesso numero di vittorie, allora la squadra che ha meno partite giocate in totale (singolari e doppi misti) verrà eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimaste avanza, in caso di ulteriore parità,

ii) La squadra con il maggior numero di incontri vinti (singolari e doppi misti), in caso di ulteriore parità,

iii) La squadra con la più alta percentuale di incontri vinti, in caso di ulteriore parità,

iv) La squadra con la più alta percentuale di set vinti, in caso di ulteriore parità,

v) La squadra con la più alta percentuale di game vinti,

d) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra superiore (primo posto), allora la parità è risolta,

oppure

e) Se ii), iii), iv) o v) producono una squadra inferiore (terzo posto), allora quella squadra viene eliminata e la vincitrice dello scontro diretto tra le due squadre rimanenti è la vincitrice del gruppo.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Batte la Francia 3-0 Batte la Francia 2-1 Perde con la Francia 1-2