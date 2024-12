United Cup 2025: come può cambiare la classifica di Paolini e Cobolli nella sfida alla Francia

L’ultimo tie del Gruppo D della United Cup 2025 di tennis si disputerà martedì 31 dicembre 2024, alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia: l’Italia, dopo aver battuto la Svizzera per 3-0, affronterà la Francia, battuta dagli elvetici all’esordio per 1-2, a partire dalle ore 00.30 italiane.

Ad aprire le danze sarà il singolare maschile alle 00.30, con Flavio Cobolli che sarà opposto ad Ugo Humbert, mentre a seguire si disputerà il singolare femminile, con Jasmine Paolini che affronterà Chloe Paquet, infine a seguire si giocherà in ogni caso il doppio misto, con Sara Errani ed Andrea Vavassori che se la vedranno con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.

Per quel che concerne i ranking ATP e WTA, il numero di punti assegnati per ciascuna vittoria dipende da due fattori, ovvero la classifica dell’avversaria battuta ed il turno della manifestazione in cui si gioca il match. Per questi motivi le vittorie dei due azzurri in singolare avrebbero pesi differenti.

Per Flavio Cobolli, impegnato nel mantenere un piazzamento tra i primi 32 del mondo, per essere testa di serie agli Australian Open, la vittoria contro il transalpino Ugo Humbert varrebbe 45 punti e porterebbe l’azzurro a quota 1517, confermandolo al 32° posto.

Per Jasmine Paolini, invece, già certa di conservare il quarto posto in classifica al termine del torneo, ed essere così la quarta testa di serie agli Australian Open, il successo contro la francese Chloe Paquet frutterebbe 20 punti, proiettando così l’azzurra a quota 5364.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Martedì 31 dicembre 2024 – Ken Rosewall Arena, Sydney (Australia)

Dalle 00.30 Gruppo D ITALIA – FRANCIA – diretta tv su SuperTennis HD

Dalle 00.30 (4) Flavio Cobolli (Italia) VS (10) Ugo Humbert (Francia)

A seguire (4) Jasmine Paolini VS (10) Chloe Paquet (Francia)

A seguire (4) Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia) VS (10) Elixane Lechemia / Edouard Roger-Vasselin (Francia)

PUNTI IN PALIO IN SINGOLARE

Per Flavio Cobolli: 45 punti

Per Jasmine Paolini: 20 punti

PROIEZIONI RANKING FLAVIO COBOLLI

In caso di sconfitta: 1472 punti, 32° posto

In caso di vittoria: 1517 punti, 32° posto

PROIEZIONI RANKING JASMINE PAOLINI

In caso di sconfitta: 5344 punti, 4° posto

In caso di vittoria: 5364 punti, 4° posto