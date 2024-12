Salto con gli sci, fatti e cifre Coppa del Mondo femminile Oberstdorf 2025. Prima gara del nuovo anno solare!

La quinta tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si disputerà in un contesto ben conosciuto. Le ragazze volanti stanno difatti per gareggiare sul trampolino grande di Oberstdorf, già affrontato più volte in contesti prestigiosi.

La rinomata località bavarese è entrata in calendario nel 2015, seppur sfruttando il Normal Hill. Il leggendario Schattenbergschanze ha accolto le donne per la prima volta nel 2017 ed è progressivamente diventato il palcoscenico privilegiato.

La caratteristica del trampolino è rappresentata dal fatto di non garantire quota in uscita dal dente. Bisogna costruirla con la spinta. Come se non bastasse, qui spira costantemente aria alle spalle. Tuttavia, si aprono periodicamente “finestre” di vento frontale che favoriscono chi si trova a saltare nel momento propizio.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°5

Borgo: Oberstdorf (Germania)

Struttura: Schattenbergschanze (HS137)

Competizioni ospitate: 8

Prima gara: 7 gennaio 2017

Ultima gara: 1 gennaio 2024

TUTTE LE VINCITRICI

2017 – TAKANASHI Sara (JPN)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara (AUT)

2021 – LUNDBY Maren (NOR)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

4 (2-1-1) – TAKANASHI Sara [JPN]

2 (2-0-0) – KREUZER {Nèe HÖLZL} Chiara [AUT]

1 (1-0-0) – PINKELNIG Eva [AUT]

1 (0-1-0) – KLINEC Ema [SLO]

1 (0-1-0) – SCHMID {Nèe ALTHAUS} Katharina [GER]

1 (0-1-0) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (0-1-0) – STRATE Abigail [CAN]

1 (0-0-1) – ITO Yuki [JPN]

1 (0-0-1) – KRIZNAR {Nèe BOGATAJ} Ursa [SLO]

1 (0-0-1) – KRAMER Marita [AUT]

1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT]

1 (0-0-1) – VODAN {Nèe KRIZNAR} Nika [SLO]

PODI DIVISI PER NAZIONE

6 (3-2-1) – NORVEGIA

6 (3-0-3) – AUSTRIA

5 (2-1-2) – GIAPPONE

3 (0-1-2) – SLOVENIA

2 (0-2-0) – GERMANIA

2 (0-1-1) – RUSSIA

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 5

Ingressi nelle prime trenta: 5

Miglior risultato: 12a il 17 febbraio 2019

SIEFF Annika

Gare disputate: 1

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 27a il 1 gennaio 2024