Sport invernali oggi in tv: orari 22 dicembre, programma, streaming

Oggi, domenica 22 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con il super-G femminile di St. Moritz ed il gigante maschile in Alta Badia, per il salto con gli sci, che chiuderà la tappa di Engelberg, e per il biathlon concluderà l’appuntamento di Le Grand Bornand.

Saranno 6 gli azzurri al via del gigante maschile che in Alta Badia, in Italia, aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.00 e saranno 67 gli atleti in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.30.

Saranno ancora una volta 10 le azzurre in gara tra le 57 atlete al via in rappresentanza di 14 Paesi, che prenderanno parte al secondo supergigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, sempre in programma a St. Moritz, in Svizzera. Lo start della gara avverrà alle ore 11.00.

Si chiuderà ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.30 si terrà la 15 km maschile con partenza in linea, mentre alle ore 14.45 scatterà la 12.5 km femminile con partenza in linea. In entrambi i casi saranno al via i 30 atleti qualificati.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 22 dicembre

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

09.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – discovery+

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile, 1a manche – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: gigante maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile, 1a manche – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: super-G femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile, 2a manche – Nessuna copertura tv / streaming

11.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.45 Slittino, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile, 2a manche – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: gigante maschile, 2a manche – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: staffetta mista a coppie – Nessuna copertura tv / streaming

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN