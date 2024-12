LIVE Biathlon, Mass start Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: norvegesi per monopolizzare il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 chilometri con partenza in linea maschile da Annecy-Le Grand Bornand. Si chiude la prima parte della Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025!

L’ultima gara dell’anno solare 2024 promette scintille! La Norvegia torna ad avere il diritto di schierare 7 atleti, rientra quindi il campione del mondo sprint in carica Tarjei Bø. Assieme a lui proveranno a monopolizzare il podio in casa dei rivali francesi anche Johannes Bø (2° nella sprint e 1° nel pursuit); Sturla Holm Laegreid (2° nella Generale); Martin Uldal (1° nella sprint); Vetle Sjaastad Christiansen, Endre Strømsheim e il pericolosissimo Vebjørn Sørum.

La Francia ha però dimostrato di poterci provare eccome, con lo splendido 2° posto di Eric Perrot e il 3° di Emilien Jacquelin nella prova inseguimento. Il passo sugli sci del bi-campione mondiale dell’inseguimento è da primo della classe, se oggi riuscirà a gestire la gara e lo sforzo in modo perfetto, ecco che la vittoria potrebbe non essergli preclusa. Della partita per i “bleu” anche Fillon Maillet, F. Claude e Guigonnat. Ci proveranno anche gli svedesi Sebastian Samuelsson, sul podio nella sprint, e Martin Ponsiluoma. Quest’ultimo, salvatosi clamorosamente come 5° punteggio di tappa, avrà il 30° e ultimo pettorale, che potrebbe essere un vantaggio non da poco nella prima serie.

Tommaso Giacomel ha dimostrato di poter ambire al podio in ogni competizione che si trova ad affrontare. Nella giornata di ieri è stato capace di limitare il distacco dal podio commettendo la bellezza di 5 errori. Quest’oggi si presenta l’ennesima possibilità di sbloccare la casella zero alla voce: “podi azzurri in stagione”. Facile non sarà, il trentino avrà il pettorale numero 14. Presente anche Lukas Hofer, autore di un ottimo weekend fin qui con un 11° e un 20° posto tra sprint e inseguimento.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova maschile con partenza in linea, che chiude l’anno solare della Coppa del Mondo di Biathlon, quantomeno al maschile. Lo sparo sarà alle ore 12:30, vi aspettiamo!