Biathlon, startlist Mass start maschile Le Grand Bornand 2024: programma, orario, tv, pettorali degli italiani

Domenica 22 dicembre si chiuderà ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.30 si terrà la 15 km maschile con partenza in linea, per la quale si sono qualificati 30 atleti.

Nella 15 km maschile con partenza in linea a difendere i colori azzurri saranno Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, entrambi qualificati per la mass start grazie al piazzamento in Coppa del Mondo, nella quale sono rispettivamente 14° e 25°.

La diretta tv della 15 km maschile con partenza in linea della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon andrà in onda su Eurosport 1 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025

Domenica 22 dicembre

12.30 15 km mass start maschile Le Grand Bornand (Francia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 165

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 95

3 JACQUELIN Emilien FRA 3 102

4 PERROT Eric FRA 4 116

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 5 115

6 SOERUM Vebjoern NOR 6 83

7 NAWRATH Philipp GER 7 69

8 CLAUDE Fabien FRA 8 46

9 FILLON MAILLET Quentin FRA 9 48

10 ULDAL Martin NOR 10 110

11 STROEMSHEIM Endre NOR 11

12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 12 58

13 FAK Jakov SLO 13 52

14 GIACOMEL Tommaso ITA 14 64

15 WRIGHT Campbell USA 15 47

16 HORN Philipp GER 16 92

17 GUIGONNAT Antonin FRA 17 41

18 LANGER Thierry BEL 18 41

19 STRELOW Justus GER 19 52

20 BOE Tarjei NOR 20

21 RIETHMUELLER Danilo GER 21 53

22 MANDZYN Vitalii UKR 22 41

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 23 24

24 DUDCHENKO Anton UKR 24 39

25 HOFER Lukas ITA 25 51

26 NELIN Jesper SWE 29 42

27 SEPPALA Tero FIN 34 34

28 KUEHN Johannes GER 28 34

29 STALDER Sebastian SUI 39 27

30 PONSILUOMA Martin SWE 26 22

Riserve

MARECEK Jonas CZE 36 20

STROLIA Vytautas LTU 49 20

RASTORGUJEVS Andrejs LAT 37 19

FINELLO Jeremy SUI 30 17