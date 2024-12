Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Lillehammer 2024: programma 6-8 dicembre, orari, tv

Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre, a Lillehammer, in Norvegia, andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: in programma la 10 km tl venerdì 6, la sprint tl sabato 7 e la 20 km skiathlon domenica 8.

La 10 km tl con partenze ad intervalli di venerdì 6 si disputerà alle 10.30 per gli uomini ed alle 12.45 per le donne, mentre la sprint tl di sabato 7 vedrà andare in scena alle 09.00 le qualificazioni ed alle 11.30 le finali, infine la 20 km skiathlon di domenica 8 è in programma alle 10.00 per gli uomini ed alle 12.15 per le donne.

Per la tre giorni di gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2024-2025

Venerdì 6 dicembre

10.30 10 km tl maschile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

12.45 10 km tl femminile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Sabato 7 dicembre

09.00 Qualificazioni sprint tl maschile e femminile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

11.30 Finali sprint tl maschile e femminile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Domenica 8 dicembre

10.00 20 km skiathlon maschile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

12.15 20 km skiathlon femminile Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport