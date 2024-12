Sport in tv oggi (martedì 3 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 3 dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Coppa Italia maschile, il volley con la Champions League maschile, gli scacchi con la settima partita del Mondiale, il biathlon con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.

Proseguirà a Kontiolahti, in Finlandia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 16.20 italiane si terrà la 15 km short individual maschile, con l’Italia che sarà protagonista con 6 azzurri.

A rappresentare l’Italia saranno, infatti, Daniele Cappellari con il 17, Lukas Hofer con il 32, Didier Bionaz con il 34, Elia Zeni con il 43, Tommaso Giacomel con il 54, e Patrick Braunhofer con il 78. Nel complesso saranno 104 gli atleti al via.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 dicembre

10.00 Scacchi, Mondiale: Ding Liren-Gukesh, settima partita – FIDE, chess.com

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 15 km short individual maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Pallanuoto, Champions League: Savona-Olympiacos – EuroAquatics TV

18.30 Volley, Champions League: Giesen-Monza – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Coppa Italia: Bologna-Monza – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: 1a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 Calcio a 5 femminile, amichevole: Spagna-Italia – Vivo Azzurro TV

20.00 Basket, EuroCup: Trento-Gran Canaria – DAZN

20.45 Volley, Champions League: Milano-Zawiercie – Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan-Sassuolo – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it

