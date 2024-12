Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 3 dicembre, tv, streaming

Dopo il secondo giorno di riposo, torna in scena il match per il Campionato del Mondo di scacchi 2024. Ding Liren e Gukesh Dommaraju sono sul 3-3 della contesa che assegna il titolo iridato, e l’indiano riparte dalla possibilità di avere il Bianco.

LA DIRETTA LIVE DEL MONDIALE DI SCACCHI DALLE 10.00

Situazione sempre più intricata soprattutto per il campione in carica, che non è riuscito a mostrare significativamente, dopo il ribaltone della prima partita, chance di convertire posizioni concretamente buone. E sono state, finora, la maggioranza, il che significa che in apertura e in uscita dalla stessa di solito ha giocato meglio lui rispetto allo sfidante. Gukesh, però, nell’ultima partita ha messo in campo anche il coraggio delle idee, che potrebbe segnare un punto di svolta piuttosto chiaro nel confronto.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (settima partita). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Martedì 3 dicembre

Ore 10:00 Settima partita

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.