LIVE Milano-Zawiercie, Champions League volley in DIRETTA: primo esame di maturità in Europa

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Allianz Milano e Zawiercie, terza giornata della Champions League di volley 2024/2025. All’E-Work Arena di Busto Arsizio la formazione lombarda ospita l’Aluron CMC Warta Zawiercie in una sfida con molte insidie.

La formazione italiana è ancora imbattuta in questa Champions League. All’esordio in questa competizione Milano ha prima sconfitto in rimonta Roselare (21-25, 21-25, 25-23, 25-22, 16-14) e poi ha superato in trasferta gli austriaci del Tirol Innsbruck (25-18, 25-23, 21-25, 25-20). In quest’avvio di stagione la squadra lombarda ha faticato a ripetere il livello mostrato nello scorso campionato a causa delle molteplici cessioni. In Superlega al momento Milano occupa il sesto posto con 15 punti in 10 giornate.

La partita odierna rappresenta un primo vero esame di maturità per la squadra di Roberto Piazza. Dall’altra parte della rete ci saranno i polacchi dello Zawiercie, che lo scorso anno hanno trionfato nella coppa nazionale e terminato al secondo posto il campionato. In questa Champions League la formazione allenata da Michal Winiarski ha battuto nettamente sia il Tirol Innsbruck (25-21, 25-19, 25-16) che il Roselare (25-17, 25-23, 25-23). I polacchi sono in serie aperta di 7 vittorie: l’ultima sconfitta risale al 27 ottobre contro il Gdansk.

La sfida tra Allianz Milano e Aluron CMC Warta Zawiercie inizierà alle 20.45. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Zawiercie, terza giornata della Champions League di volley, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!