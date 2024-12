Sport in tv oggi (lunedì 23 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 23 dicembre, ci aspetta una giornata tutto sommato interessante considerando la pausa di tanti sport per le imminenti feste natalizie. Nella notte italiana prosegue il grande spettacolo del football americano con il match di NFL tra Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys, mentre in mattinata ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Dopo il gigante, andato in scena ieri, la Gran Risa si appresta ad ospitare uno slalom speciale maschile che potrebbe riservare delle sorprese magari anche in chiave azzurra. Alex Vinatzer, reduce da un notevole 8° posto in rimonta tra le porte larghe, sogna il colpaccio nella gara di casa in Alta Badia ma sono davvero tanti i possibili candidati al podio e alla vittoria.

Il menù odierno prevede anche una tappa del Superprestige di ciclocross a Mol in cui sarà impegnato il fenomeno olandese Mathier Van der Poel, pronto a dominare la scena in assenza del suo rivale Wout Van Aert. In serata spazio infine ai posticipi dei campionati nazionali per club di calcio (Fiorentina-Udinese e Inter-Como) e basket (Olimpia Milano-Trapani).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 23 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 dicembre

2.20 Football americano, NFL: Tampa Bay Buccaneers-Dallas Cowboys – Diretta streaming su DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: slalom maschile Alta Badia (seconda manche alle ore 13.30) – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

13.40 Ciclocross, Superprestige: Mol (gara femminile alle 13.40, gara maschile alle 15.10) – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Udinese – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Trapani – Diretta streaming su DAZN

19.45 Calcio, Liga Portugal: Benfica-Estoril – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie C: Trapani-Foggia – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena, live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

Martedì 24 dicembre

1.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

