Sci alpino, cancellato il superG femminile di St. Moritz: condizioni meteo avverse

Il secondo superG di St. Moritz è stato cancellato. Dopo una mattinata di rinvii e spostamenti dell’orario di partenza, alla fine la giuria non ha potuto che prendere una decisione scontata. Nonostante un continuo slittamento, arrivato fino a mezzogiorno, le condizioni del meteo non sono cambiate, con la nebbia che ha continuato a fare capolino e con anche delle forti raffiche di vento presenti.

Già in mattinata la ricognizione era stata anticipata per permettere agli addetti di ripulire al meglio la pista. Le condizioni erano quindi già al limite e successivamente la giuria ha deciso di spostare l’orario della partenza della gara ogni mezz’ora, arrivando appunto alla decisione definitiva del mezzogiorno.

Quello odierno era il secondo superG in programma nella località svizzera. Ieri a trionfare era stata l’austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami. Terzo posto per Sofia Goggia, ma ottimo il risultato della squadra azzurra, visto che quarta ha chiuso Elena Curtoni davanti a Federica Brignone e Laura Pirovano.

Si tratta della terza gara cancellata in questa stagione per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, visto che nelle scorse settimane entrambi i giganti in Canada a Tremblant erano stati cancellati e non si ancora se e quando verranno recuperati (probabilmente solamente uno). Il prossimo appuntamento sarà a Semmering il 28 e 29 dicembre, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom.